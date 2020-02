Vox celebra que el PP ya haya elegido a Iturgaiz como candidato pero descarta pactos: "No vamos a coaligarnos con nadie"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha celebrado este lunes que el PP "por fin" haya elegido a su candidato a las elecciones autonómicas del País Vasco del próximo 5 de abril, Carlos Iturgaiz, aunque ha dejado claro que no habrá ningún tipo de acuerdo ni fusión previa a los comicios.

"Nosotros no vamos a coaligarnos con nadie", ha subrayado Buxadé presentando a Vox como "la única alternativa al consenso progre". Por ello, ha asegurado que sus expectativas para el 5 de abril, tanto en el País Vasco como en Galicia, son "tener el mejor resultado posible y ganar las elecciones".

El también eurodiputado de Vox ha evitado valorar el perfil de Carlos Iturgaiz como candidato del PP y únicamente ha ironizado sobre el hecho de que los 'populares' "por fin tengan claro" quién será su 'número uno'.

Y ha insistido en la independencia de Vox pese a las alabanzas expresadas este lunes por el propio Iturgaiz hacia el presidente del partido, Santiago Abascal. "No conozco a nadie que hable mal de Abascal, no es una noticia que se hable bien de Abascal", se ha limitado a decir.

En cualquier caso, ha aclarado que Vox no ha recibido la llamada de ningún partido para estudiar acuerdos y ha dicho que ellos están "abiertos" a cualquiera que acepte sus postulados, como son la devolución al Estado de las competencias de educación, sanidad y justicia, marcar como objetivo la disolución de las autonomías o la expulsión "inmediata" de todos los inmigrantes ilegales.

"En ese caso no tengo ninguna duda de que Abascal se sentará con quien le llame para fijar algún tipo de acuerdo. Pero hasta que no lleguemos a ese punto no podemos traicionar a los casi 4 millones de españoles que nos han apoyado y siguen esperando de nosotros que seamos lo que no han sido los demás, leales a nuestro electorado, a nuestras ideas y a España", ha subrayado.

Por ello ha insistido en que Vox va a ser "la alternativa" y presentará unas listas "de gran calidad" con "los mejores candidatos posibles". El Comité Ejecutivo Nacional tiene previsto dar el visto bueno esta semana a las candidaturas en todas las provincias gallegas y vascas.

PLANTEAMIENTO DE MÁXIMOS A FEIJÓO

En el caso de Galicia, ha dicho que el presidente de la Xunta y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, es quien debe decidir si quiere sentarse con ellos tras las elecciones si necesita su apoyo para revalidar el cargo.

Pero ya ha avisado de que Vox acudirá a ese encuentro con un objetivo "de máximos" y no va a ceder "a ninguno de sus planteamientos". "Vox no va a renunciar a absolutamente nada que se encuentre entre sus 100 medidas", ha dejado claro aludiendo al documento en el que marca sus prioridades y que ha utilizado de programa en las últimas citas con las urnas.

De hecho, ha puesto como ejemplo los gobiernos de Andalucía, Murcia o Madrid, donde el PP gobierna con Ciudadanos y obtuvo el apoyo de Vox solo para la investidura. Según ha insistido, ellos se sentarán a hablar para defender "lo que proponen los españoles con sentido común".

Todo ello teniendo en cuenta que primero deben hablar los gallegos en las urnas y después analizar los resultados. Aunque ya ha vaticinado que "todos" se llevarán "enormes sorpresas", en forma de "enorme sonrisa" en el caso de Vox y de "enorme preocupación" en el de sus oponentes.



