Vox condena el ataque israelí a las tropas ewspañolas en Líbano y pide su repatriación

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha condenado este martes el ataque israelí perpetrado contra un batallón español desplegado en el marco de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), y ha pedido la repatriación de todos los efectivos presentes en ese país porque, debido al conflicto, no pueden cumplir con su misión.

Tres carros de combate israelíes abrieron fuego contra los soldados españoles el lunes por la tarde, cuando la patrulla se acercó para monitorizarlos puesto que estaban fuera de una zona de seguridad. No hubo heridos.

En rueda de prensa, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha trasladado la "condena" de su formación a éste y "cualquier ataque" sobre las tropas españolas y su "respaldo" a los militares españoles que, a su juicio, están "escasamente reconocidos" por parte del Gobierno.

MANDATO PRORROGADO

A renglón seguido, ha pedido la repatriación de los españoles desplegados en Líbano porque, debido al conflicto entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá, "no están pudiendo cumplir con su cometido".

La misión de la ONU en el país de Oriente Próximo ha informado de al menos ocho ataques contra sus efectivos durante 2025, cuando ya estaba en vigor el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 que preveía la retirada tanto de Israel como de Hezbolá del sur de Líbano. El mandato de la misión fue prorrogado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta el 31 de diciembre de 2026, momento a partir del cual comenzará a replegarse paulatinamente.