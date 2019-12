Vox cree que Álvarez de Toledo estuvo desacertada con sus comentarios de ETA: "No vivió los años de plomo"

Publicado 10/12/2019 11:27:49 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado que su homóloga en el PP, Cayetana Álvarez de Toledo, estuvo desacertada este fin de semana en sus declaraciones sobre ETA, algo que ha atribuido a que la dirigente 'popular' no vivió "los años de plomo".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha indicado que en los años de plomo ella no estaba. "Yo era joven pero recuerdo haber llorado por los atentados en Bilbao, en Madrid, en Sevilla, en Vitoria... nosotros tenemos mucha sensibilidad con las víctimas, creo que el PP en su conjunto también y quizás Álvarez de Toledo, que no estaba aquí en esa época, no tenga esa sensibilidad o empatía", ha apuntado.

Así, ha recordado que en la bancada de Vox se sientan víctimas de ETA como Francisco José Alcaraz, mientras que la fundadora de la AVT, Ana Vidal-Abarca, fue candidata en las listas de Vox al Senado. Además, el confundador de Vox es José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones secuestrado por ETA.

Álvarez de Toledo afirmó en un acto en Bilbao que el momento político actual es "más difícil" que la situación que se vivía "cuando ETA mataba". En concreto, aseguró que "cuando ETA mataba era un momento terrible desde el punto de vista humano", aunque señaló que "el momento político actual es más difícil" que el que se vivía entonces.

RELACIÓN CON EL PP: VIVEN UN MOMENTO DE "INDEFINICIÓN"

Preguntado por la relación de Vox con el PP, tras los últimos ataques cruzados, y si eso puede cambiar la situación en gobiernos autonómicos, Espinosa de los Monteros ha contestado que los 'populares' viven un momento de "indefinición", con distintas corrientes y están "nerviosos".

A su juicio, el PP comete el error de pensar que Vox es el enemigo y están "constantemente" intentando ofender e intentar poner al partido de Santiago Abascal "en la picota". "En el fondo hay celos, no han aceptado que Vox es la tercera fuerza", ha señalado.

Al respecto de la imagen que se vio durante los actos oficiales con motivo del aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados, donde se produjo una animada conversación con Pablo Iglesias e Inés Arrimadas, el dirigente de Vox ha explicado que la situación se dio producto del protocolo y porque "lo normal" es poder hablar con otros portavoces parlamentarios.

"Por puro protocolo se coloca a los partidos en función a su representación. Nosotros estábamos al lado de Podemos y PP, a lo largo de la Legislatura será así cuando haya un acto institucional", ha argumentado, indicando que una vez en esa tesitura se puede "pelear o ser cortés" y el optó por ser educado con los representantes de las otras formaciones.

"Todos tenemos que acostumbrarnos a que Vox es la tercera fuerza. Lo normal es que podamos hablar y hacer algún comentario", ha insistido sobre la comentada conversación que mantuvo con Iglesias y Arrimadas.