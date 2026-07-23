Vox cree que la candidatura de Yolanda Díaz a dirigir la OIT es un premio "por tragar con la corrupción"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha deslizado este jueves que la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una suerte de reconocimiento "por tragar con la corrupción" que presuntamente afecta al Gobierno, al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

"Ahora se entiende, viendo las prebendas que tiene la dirección general de la OIT, por qué ha tragado con toda la corrupción sin decir ni mu mientras criticaban la corrupción de otros", ha señalado Rodríguez de Millán en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso.

La portavoz parlamentaria de Vox ha afirmado que ahora será el organismo internacional el que "disfrute" de la "ignorancia" y el "mal obrar" de Díaz, que forma parte de un Gobierno "que premia la mediocridad".