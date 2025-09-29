Vox cree que las ideas de Feijóo en inmigración son "una farsa" en "la misma línea": "El PP no está dando ningún giro"

Archivo - El diputado de Vox José María Figaredo, interviene durante el pleno extraordinario en el Congreso de los diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha calificado las propuestas de los 'populares' en materia migratoria como "una farsa" y "una estafa" en "la misma línea", y ha señalado que el Partido Popular "no está dando ningún giro" en sus políticas.

"Creo que esto es una farsa, no creo que Feijóo pretenda hacer exactamente lo que dice, ni mucho menos. La dinámica del PP en torno a esta cuestión ha sido radicalmente la contraria a la que pretende ahora mostrar", ha declarado este lunes en una entrevista en 'La Noche en 24 Horas', de '24 Horas TVE', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, plantease este domingo un visado por puntos para migrantes que prime la entrada de "quien conoce mejor" la cultura española, de "quien tiene mayor capacidad de integración" y de quien quiere trabajar en aquellos sectores en los que hay "falta de mano de obra".

Ante ello, Figaredo ha asegurado que el PP ha sido "siempre" un "puntal esencial" en la política migratoria del PSOE, y ha apuntado que no cree que "esté girando en ninguna dirección". "Esto es una parte más de la misma estafa y en la misma línea de una política migratoria muy clara que siempre han tenido el Partido Popular y el Partido Socialista en las últimas décadas", ha remarcado.

Así, preguntado por si no considera que los 'populares' están corrigiendo sus declaraciones hacia postulados más próximos a los de Vox, ha respondido que "tanto no se está acercando" cuando Feijóo "los ha criticado abiertamente en persona". "No creo que estén dando ningún giro", ha reiterado.