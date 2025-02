Vox dice que España va camino de "ser como Venezuela" si García Ortíz sigue al frente de la fiscalía

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, considera que España en "el mejor camino para ser como Venezuela" si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, continúa al frente de la institución a pesar de la investigación judicial en la que se encuentra por presunta revelación de secretos.

Según ha dicho en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política al ser preguntado por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que asegura que los mensajes del teléfono del fiscal general se borraron el mismo día que el TS le abrió causa, la postura de Vox respecto a este asunto está "muy clara".

"Hemos enviado un escrito al Consejo de Ministros pidiendo su destitución inmediata y no nos han contestado, cualquier valoración está muy clara", ha defendido, ya que, considera que de no destituir a García Ortiz se estaría marcando "el mejor camino para ser como Venezuela" y en Vox "no quieren" que España sea como Venezuela.

Por ello, Fúster ha remarcado que su partido "no quiere este tipo de fiscalía" porque no se están "colonizando las instituciones" sino que se está "colocando" al frente de ellas a "gente que es capaz de perseguir a particulares".