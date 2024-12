Vox espera que el PP "haya aprendido" de su estrategia en el 'caso Koldo' y pregunte a los implicados "oportunamente"

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox espera que el PP "haya aprendido" de su estrategia procesal en el 'caso Koldo' y pregunte a los implicados en las declaraciones "oportunamente", después de la unificación de las siete acusaciones populares en el partido de Alberto Núñez Feijóo.

"Esperamos que el PP haya aprendido algo de la estrategia procesal de Vox, única y previsible, y haga las preguntas oportunamente en las declaraciones", ha señalado este lunes la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, en rueda de prensa desde la sede nacional del partido.

"En Vox, como no tenemos mochilas, no tenemos acuerdos secretos que mantener, no tenemos pactos que no hayan salido a la luz, tenemos la firme voluntad de oponernos a este Gobierno, al PSOE y a Pedro Sánchez", ha agregado, antes de prometer que Vox intentará "desentrañar toda la trama" aunque "los investigados no contesten a las preguntas" en los juzgados encargados de las causas abiertas.

Fuentes de Vox explican que la acusación popular ha pasado preguntas al abogado del PP para la declaración del presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, de este lunes ante el Tribunal Supremo, pero lamentan que los 'populares' "no quieren coordinarse".

Este martes, será Koldo García, asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, el que declare. El Supremo investiga presuntas mordidas o comisiones ilegales en la compra de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19.

Este caso se suma a otros de presunta corrupción del entorno de Sánchez. Su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, están imputados en sendas causas. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha señalado en la rueda de prensa que "el Gobierno está cercado por la corrupción" y el jefe del Ejecutivo "redistribuye pobreza y corrupción".