Vox espera ser llave de un Gobierno del PP y exigirá recuperar competencias de las CC.AA como Educación o Interior

Publicado 29/10/2018 13:50:43 CET

Señala que Pablo Iglesias (Podemos) no es un adversario político sino un "enemigo"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado este lunes que el PP se está comportando como "la derechita cobarde" y ha adelantado que no habrá "pacto preelectoral en ningún caso" porque lo que buscan es su "extinción antes de nacer". Además, matiza que su apoyo tras unas elecciones generales "no se regalará" y pasará porque el Gobierno central recupere competencias en Justicia, Interior, Educación y Sanidad, y haya un cambio en la política migratoria.

En su opinión, toda la crispación que se le achaca Pablo Casado ("una persona de respuestas moderadísimas") es una estrategia política de PSOE y Podemos para desgastar al candidato popular, y ha subrayado que cuando ve a Pablo Iglesias no ve a un adversario político sino a "un enemigo" porque ve "sus influencias de Venezuela e Irán".

Durante su participación en un desayuno el 'Experience Club' en Madrid, Abascal ha señalado que detrás de las criticas de dirigentes 'populares' a su formación se esconde el miedo a que parte de su electorado se acabe acercando a Vox, y ha avanzado que aunque cree que las encuestas "son un método de inducción al voto" utilizado por los partidos políticos, confirman que su formación está viviendo una etapa de crecimiento "extraordinario".

Así, ha explicado que llenan "eventos y actos públicos" y han sobrepasado ya los 13.700 afiliados. Con todo, ha reiterado que si bien en su caso las encuestas y la realidad coinciden, no se cree los últimos datos del CIS, porque de ser ciertos, el PSOE habría convocado elecciones "al día siguiente".

Preguntado por la etiqueta de partido de extrema derecha con la que suelen identificarles, Abascal ha negado cualquier encasillamiento y ha aclarado que prueba de ellos es que reciben apoyos no solo de votantes de Ciudadanos o PP, sino que notan ya acercamiento de "descontentos" de izquierdas y que notan un gran apoyo en los jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 24 años. En este punto, ha subrayado que logran una gran aceptación en redes sociales como Instagram, en la que han superado hace poco a Ciudadanos, después de haber pasado a PP, y esperan alcanzar a Podemos.

ESTADO UNITARIO

Según ha añadido, una de las claves de su éxito es el discurso claro en el que abogan por un estado unitario en el que desaparezcan las comunidades autónomas y las diputaciones. Así, el líder de Vox opta por un Estado en el que haya sólo un Parlamento y un Gobierno, y aunque reconoce que para llegar a esa reforma de calado de la Constitución haría falta mayoría de dos tercios en el Parlamento, pretende ir consiguiendo con el tiempo la relevancia suficiente que le lleve a eso.

Por el momento, ha reconocido conformarse con ser determinante en unas elecciones generales y ser la llave necesaria para un gobierno del PP. Llegada esa situación, darían su apoyo a cambio de que retornaran al Gobierno central "competencias de Interior, Sanidad y Educación".

En este sentido, ha indicado que "el consenso de la Constitución del 78 ha muerto, porque lo ha matado la izquierda", y ha reconocido no entender que "el centro derecha siga abrazado a ese consenso" que ya no existe. "Las autonomías fueron el punto de encuentro, hoy la izquierda tira por el federalismo, los separatistas por la secesión y la derecha sigue en el consenso que ya no existe", ha añadido, para luego afirmar que "las autonomías generan desigualdad" entre ciudadanos.

ELECCIONES EUROPEAS

Por otro lado, Abascal ha señalado que si bien de cara a las elecciones europeas que se celebrarán el 26 de mayo del año que viene, se ha reunido con diferentes bloques como el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, aun no se han decantado por ninguno para incorporarse, y ha añadido que no descarta ir por libre.

Lo que ha dejado claro es que no estarán en ningún grupo en el que haya diputados belgas "que lleven lazos amarillos" en solidaridad con los políticos presos del 'procés' de Cataluña, y ha amenazado irónicamente con mandar a sus eurodiputados con "una chapa del Duque de Alba en el pecho hasta que otros se quiten el lazo".

LA POLÍTICA NO ES DE "FULANISMOS"

Preguntado sobre si conseguirá el apoyo de personas reconocibles para las diferentes candidaturas a las que optarán (municipales, autonómicas, europeas y generales), Abascal ha explicado que Vox no es un partido que se "obsesione con grandes nombres sino con grandes ideas", y ha criticado la política de "fulanismos" que busca el fichaje antes que la idea. No obstante no ha cerrado la puerta a que haya algún rostro reconocible en alguna de las candidaturas.

Al hilo, ha criticado la intención de Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, de hacer un "cordón sanitario" en torno a Vox, y le ha reprochado que desconozca la política española. Además, tras señalar que no le quieren en Francia y que "da igual lo que diga", le ha recomendado prudencia porque "puede darse la justicia poética de que necesite nuestros votos para gobernar".

FINANCIACIÓN DEL PARTIDO

Sobre la financiación del partido, Abascal ha explicado que se basa fundamentalmente en las cuotas que pagan los afiliados (13.700 hasta el viernes) y ha señalado que además cuentan con "un pequeño puñado de donantes generosos" y con campañas puntuales para recaudar dinero por ejemplo para hacer frente a las querellas en las que participan como acusación particular. En este punto ha matizado que la mayoría del coste de esas querellas las paga "el amor a España de los letrados" porque no cobran por su trabajo.

Además, Abascal ha señalado que cuentan con seis personas liberadas dedicadas al partido y que sacan los actos adelante gracias a una extensa red de voluntarios. Sobre peticiones de dinero ocasionales, ha indicado que suelen pedir por redes sociales y que en minutos u horas suelen obtener la cantidad requerida.

"HEMBRISMO ENFURECIDO"

Preguntado sobre su postura ante la Ley contra la Violencia de Género, Santiago Abascal ha recalcado que debe ser modificada porque "no resuelve el problema" y "criminaliza al hombre" por el hecho de serlo. A su juicio, es necesaria una ley de violencia "intrafamiliar" que dé con las causas de la violencia y las combata. Además ha explicado que está contra de las palabras de Manuela Carmena, quien, según recuerda él, señaló que "la violencia está en el ADN del hombre".

Sobre el papel de la mujer en Vox, ha reconocido que se afilian menos que hombres, pero ha señalado que las que hay no son "mujeres florero". No obstante, ha recordado que no es partidario ni de la paridad ni del "hembrismo enfurecido".