Vox exige pasar a Marruecos la factura del coste sanitario y del refuerzo de la seguridad en Ceuta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios, en la plaza de África, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox quiere que el Gobierno haga una auditoría de los costes derivados de la crisis migratoria en Ceuta en materia sanitaria y también de seguridad y que le pase la factura a Marruecos para que reintegre esas cantidades por considerarle responsable de la situación generada en la ciudad autónoma.

Con este objetivo los de Santiago Abascal han registrado hasta tres proposiciones no de ley en el Congreso, donde también han solicitado la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, y una serie de preguntas escritas al Gobierno.

En la iniciativa que han registrado para su debate en la Comisión de Sanidad, Vox reclama la puesta en marcha de medidas urgentes para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Ceuta, ante el "colapso" de los servicios de salud de la ciudad autónoma, que, según denuncia, tiene "como principales víctimas" unos ceutíes que están "angustiados y llenos de incertidumbre".

GARANTIZAR ATENCIÓN SANITARIA A LOS CEUTÍES

Vox se hace así eco de las demandas que el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta ha trasladado a la ministra de Sanidad hablando de la existencia de una "catástrofe asistencial" y avisando de la aparición de posibles brotes de enfermedades como el cólera, la tuberculosis, el sarampión o la sarna. Por eso, aboga por reforzar la vigilancia epidemiológica reforzada de enfermedades transmisibles y la aplicación de protocolos claros de aislamiento y seguimiento de casos.

Asimismo, defiende que se haga una planificación adecuada de los recursos sanitarios en Ceuta para evitar a sus residentes cualquier menoscabo asistencial, que se dote de "los incentivos económicos y no económicos necesarios" al personal sanitario del INGESA en las dos ciudades autónomas y se refuercen las plantillas.

Vox también quiere que Marruecos se haga cargo de los costes extraordinarios en materia de seguridad que ha provocado la masiva entrada de inmigrantes de la que este jueves se cumplen dos semanas y que ha obligado a reforzar dispositivos y movilizar medios extraordinarios para recuperar el control de la frontera y garantizar la seguridad de los españoles.

En esta ofensiva parlamentaria, Vox incluye también una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores en la que demanda el refuerzo de la protección de la soberanía y las fronteras españolas.

Y también han registrado una pregunta parlamentaria para conocer si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado un incremento de la criminalidad en Ceuta desde el pasado 30 de julio y, en particular, si se han producido delitos contra la libertad sexual o allanamientos de morada cometidos por personas que atravesaron ilegalmente la frontera.

SUSPENSIÓN DE VISADOS

Asimismo, vuelven a exigir la devolución inmediata de todos los nacionales marroquíes que se encuentren ilegalmente en Ceuta, Melilla, Canarias o cualquier otra parte de España, así como la suspensión de los visados de entrada para ciudadanos del país magrebí y de todos los que readmitan a los inmigrantes ilegales que salgan de sus territorios hacia España.

La formación plantea asimismo el cierre permanente del paso fronterizo con Marruecos hasta que "existan garantías suficientes de que una agresión semejante no volverá a producirse", sanciones económicas contra Marruecos y la suspensión inmediata del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-Marruecos.

Entre las medidas registradas, Vox reclama que el Gobierno declare la crisis inmigratoria como situación de interés para la Seguridad Nacional, que se despliegue de forma permanente a las Fuerzas Armadas para prevenir nuevos actos de agresión de Marruecos y que si se produjera una situación similar a la del 30 de julio, se empleen "cuantos recursos resulten disponibles y necesarios, incluidas las Fuerzas Armadas", de forma proporcional y conforme al Derecho internacional.