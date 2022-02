Vox no hará primarias para su candidato a las elecciones valencianas: "Nos importa el programa, no las caras"

VALENCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en Les Corts José Mª Llanos ha confirmado este martes que no convocarán primarias para elegir al candidato a las elecciones autonómicas de la Comunitat Valenciana que tendrán lugar previsiblemente en 2023, sino que lo decidirán "los líderes nacionales" del partido.

"Nos importa el programa, no las caras", ha zanjado en rueda de prensa tras la junta de síndics, dos días después de los comicios de Castilla y León y los buenos resultados de esta formación.

Llanos ha asegurado que todos los representantes de su partido estarán "encantados" de ocupar el lugar que el partido quiera, así como que lo harán "en defensa de los valencianos". Dicho esto, ha explicado que en Vox no hay una previsión de primarias para cargos institucionales, "solo para la estructura orgánica".

Por tanto, ha garantizado que "para ese futuro cartel electoral no habrá primarias", sino que los candidatos los decidirán conjuntamente el comité de acción política y el comité ejecutivo nacional del partido.

"Lo que hay es un programa", ha dicho, un programa que ha recalcado que lo llevan reivindicando desde la creación de Vox hace más de ocho años y que se basa en cuestiones como "la dignidad de las personas, el orgullo de patria o la democracia en todos sus aspectos".

Ha insistido en que "el cartel será el programa" y en que no les preocupa "absolutamente a nadie", como ha asegurado que pasó en las elecciones de CyL donde "lo menos importante era quién ocupaba cada cargo".

En la misma línea, la síndica de Vox, Ana Vega, ha prometido que estarán "encantados" de ocupar el lugar que el partido decida, "sea donde sea". "Eso no da pie a darle más vueltas a quién va a ser el candidato porque es una cuestión que no nos compete y ahora mismo, de verdad, no nos importa", ha rematado, para recordar que trabajan por los ciudadanos de cada provincia porque su partido no tiene "estructura autonómica".

INCLUSO ABASCAL

Preguntado por si todo esto vale para el presidente nacional, Llanos ha contestado que Santiago Abascal "siempre ha dicho que lo más importante es el programa" y "está harto de decir que Vox no es más que unas siglas". "Incluso él está sometido a las directrices de esos objetivos para la salida de esta crisis social y moral", ha aseverado.

Con todo, ha defendido que "no hay nadie en estos momentos que pueda representar mejor ese programa que Abascal". Y ha rematado: "Solo somos unos medios al servicio de España".