Vox pide que el Congreso no vuelva a recibir a delegaciones extranjeras que discriminan a la mujer

Publicado 04/09/2019 15:28:57 CET

El PSOE y Podemos aseguran que no les constaba la exigencia de Irán de impedir que las diputadas saludaran a los hombres de su delegación

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha pedido a la presidenta de la Cámara, la socialista Merixell Batet, que tome medidas para impedir que en el futuro se reciba a delegaciones extranjeras que no respeten los usos y costumbres españoles y que, especialmente, discriminen a las mujeres.

Espinosa de los Monteros ha lanzado esta propuesta en la Junta de Portavoces en el Congreso a raíz de la ocurrido este martes con una delegación iraní que rechazaba que las mujeres diputadas pudieran estrechar la mano a sus representantes masculinos.

Vox dio a conocer ese protocolo y rechazó acudir a la cita, y también Ciudadanos rehusó enviar a su portavoz al considerar inaceptables las condiciones. Desde el PSOE y Unidas Podemos aseguran no tener constancia de esa exigencia de Irán.

Tras la Junta de Portavoces, el portavoz de Vox ha indicado que Batet ha dicho desconocer los términos de la visita de la delegación iraní, alegando que se había gestionado en la Comisión de Asuntos Exteriores.

En todo caso, la presidenta ha defendido que es positivo que delegaciones de otros países visiten España y puedan aprender de nuestros valores democráticos de igualdad y tolerancia. En ese sentido, Espinosa de los Monteros cree que lo que debe empezar por enseñar el Parlamento es el principio de la no discriminación entre ciudadanos, sean hombres o mujeres.

EL PP CREE QUE VOX "HIZO BIEN"

"Espero que en el futuro no se produzca, que no se respeten los usos y costumbres españoles y que no vuelvan a establecerse diferencias que son inaceptables", ha insistido el diputado de Vox.

La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, también en declaraciones a la prensa, ha indicado que Vox "hizo bien" en denunciar lo ocurrido con la delegación iraní pues considera "absolutamente intolerable" que haya "discriminación del hombre a la mujer", y así se lo trasladaron los representantes del grupo Popular en la reunión con los representantes de Teherán.

"Me sumo a las denuncias por discriminación de la mujer", ha enfatizado--. Mi denuncia absoluta sobre las exigencias y condiciones de esa delegación. Me parece pésimamente mal".

"NO SE HA HECHO NUNCA"

Desde el PSOE y Unidas Podemos, en cambio, se hace hincapié en si llegó o no una comunicación formal a los grupos parlamentarios avisando de las exigencias de Irán. "No tenemos constancia de esas peticiones, no nos llegaron ni por escrito ni verbalmente", ha indicado la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Ione Belarra, quien ha remarcado que sus representantes fueron a la reunión para exigir el respeto a los derechos humanos.

Adriana Lastra, portavoz del PSOE, ha asegurado, por su parte, que "no estaba previsto" ningún saludo protocolario a la delegación iraní y que desde el servicio de protocolo de la Cámara no hubo ninguna explicación sobre este procedimiento "porque no se ha hecho nunca". "Si no se saluda a las mujeres, no se saluda a los hombres, que es lo que estaba previsto" ha defendido Lastra, antes de indicar que su grupo "no es sospechoso de permitir ningún tipo de discriminación".