Vox pide al Congreso quitar sueldo y subvenciones a ERC, Junts, Bildu y diputados de Sumar

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox quiere que el Congreso suspenda el abono de sueldos y subvenciones a Esquerra (ERC) y Junts, cuya constitución como grupo parlamentario considera "fraudulenta", y a los diputados de Bildu y de Sumar que añadieron coletillas al prometer la Constitución en la sesión constitutiva, pues sostiene que todavía no han asumido el escaño adecuadamente.

Ante la reunión de la Mesa del Congreso que dará el visto bueno a los grupos parlamentarios, Vox ha hecho público su rechazo a los préstamos de diputados del PSOE y de Sumar para que los independentistas de Junts y ERC puedan constituir grupo propio.

En un comunicado recogido por Europa Press, Vox considera que "la utilización de esta fraudulenta fórmula conocida como "cesión de diputados" supone una "irregularidad", por lo que exigirá a la Mesa que no dé por constituidos como grupos parlamentarios los correspondientes a ERC y Junts por actuar "en flagrante contravención al artículo 23.2 del reglamento del Congreso, que deja claro que en ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un mismo partido".

ACATAMIENTO INVÁLIDO DE LA CONSTITUCIÓN

Además, y como manifestó la portavoz de Vox, Pepa Millán, en la sesión constitutiva del Congreso, consideran que "no puede darse por válida la promesa o juramento en una lengua distinta del castellano, entre otras cosas, porque hay muchos diputados que no entienden cuál ha sido la formulación y no se sabe si están acatando la Constitución o la están atacando".

A su juicio, "permitir que esos representantes, que no cumplieron los requisitos del Reglamento de la Cámara, hayan recibido su condición plena de diputados supone el blanqueamiento de formaciones políticas que persiguen la ruptura del orden constitucional y la destrucción de esas mismas instituciones".

Así las cosas, Vox prepara otro escrito a la Mesa exigiendo que no se abonen subvenciones a los grupos parlamentarios de Junts y Republicano "por haberse constituido en fraude de ley y en vulneración del Reglamento de la Cámara".

También quiere que el Congreso no pague sueldos y retire el móvil, la tableta, el despacho y los medios materiales que ha facilitado a los diputados "que no cumplieron con la condición de acatar la Constitución", tanto los de ERC y Junts como los de Bildu y aquellos de Sumar que también prometieron la Constitución con coletillas y en lenguas distintas al castellano.

"Constituye una burla al Estado de Derecho y a todos los españoles que aquellos que no quieren someterse a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico disfruten de unos derechos que se les atribuyen como extensión de una soberanía que no reconocen y de un ordenamiento jurídico al que no se han comprometido a ajustarse"", concluye.