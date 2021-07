Vox pide tras la muerte de un funcionario en Cádiz que se pueda usar la fuerza si los delincuentes no se detienen

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de Acción Política de Vox y líder de este partido en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha lamentado la muerte de un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera durante una persecución con narcotraficantes en el mar cerca de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), y ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) deberían poder utilizar la fuerza contra los presuntos delincuentes si estos no se detienen cuando se lo ordenan.

En una rueda de prensa en la sede de Vox, Buxadé ha exigido que los agentes "dispongan de todos los medios materiales y personales" para realizar su labor y también de los medios jurídicos, pues los policías, guardias civiles y, en su caso, los militares, deben "tener la confianza de que la comunidad nacional no les va a reprochar nunca su acción decidida por el cumplimiento de la ley y la lucha contra el delito".

"No puede ser que las FCSE se vean obligadas a realizar maniobras complejísimas y dificilísimas cuando podría solucionarse si, ante la orden de alto, no se detienen, proceder al uso legítimo de la fuerza. Nosotros no les vamos a reprochar nada", ha manifestado.

Por su parte, la vicesecretaria Nacional de Portavocía de Vox, Patricia Rueda, ha trasladado el pésame del partido a la familia del fallecido, José Luis Domínguez Iborra, que perdió la vida cuando el helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera cayó al mar en la madrugada del sábado al domingo.

Tras lamentar que "el crimen ha aumentado" en la provincia de Cádiz y que los funcionarios "se juegan la vida por defender las fronteras y la seguridad" de los españoles, Rueda ha denunciado que el Ministerio del Interior "sigue sin proteger y dotar de los medios materiales y humanos necesarios" a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.