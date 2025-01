Vox quiere votar en el Congreso la devolución al Estado del palacete de París dado al PNV en el decreto derogado

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado este martes en el Congreso una iniciativa para exigir al Gobierno que recupere el palacete de París entregado al PNV en virtud del decreto ley aprobado en diciembre y derogado la pasada semana, todo ello con objeto de que el edificio vuelva a ser patrimonio de la Administración General del Estado.

Así lo ha anunciado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que ha explicado que la proposición no de ley registrada hace hincapié en que el decreto ley que originalmente incluía la cesión del palacete al partido nacionalista, junto con medidas sociales como la revalorización de pensiones o los descuentos en transportes, ha quedado derogado al no superar la votación de la semana pasada por el no de su formación, del PP y de Junts.

Desde el PNV vienen remarcando que ese palacete fue comprado por su partido para ser sede del Gobierno vasco en el exilio y que después fue incautado por la Gestapo nazi, que se lo entregó al régimen franquista. Su devolución está avalada por la vigente Ley de Memoria Democrática, aseguran

Rodríguez de Millán ha insistido en que "la transacción" entre el PNV y el Gobierno es "absolutamente vergonzosa" y ha vuelto a criticar que la cesión del inmueble y las medidas sociales, como la revalorización de las pensiones o la bonificación al transporte, estuvieran en el mismo decreto. "Pretendían obligar a las fuerzas parlamentarias a aceptar esta transacción vergonzosa", ha señalado.

DOPAR AL PNV CON FINANCIACIÓN PÚBLICA

Además, ha asegurado que se trata de "una jugarreta" para "dopar" al PNV vía financiación, habida cuenta de que el palacete actualmente alberga la sede del Instituto Cervantes en Francia. La institución podrá seguir ocupando el inmueble si paga un alquiler de un millón al año al partido vasco.

Por lo tanto, Vox exige al Gobierno realizar los trámites "necesarios" para asegurar la titularidad del palacete y revertir los efectos jurídicos que haya podido causar durante su vigencia el ya derogado real decreto.

Requerida por si Vox apoyaría las medidas sociales derogadas si el Gobierno las presentara de forma separada, la portavoz parlamentaria de Vox ha recalcado la negativa de su partido. "No vamos a facilitar y allanar el camino para que el Gobierno permanezca en el poder, vamos a hacer una oposición total y frontal", ha zanjado.