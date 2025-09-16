Vox rechaza que Israel cometa un "genocidio" en Gaza, como dice la ONU: "Es una guerra por un territorio"

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso. - Alberto Ortega - Europa Press

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha rechazado este martes la consideración de que Israel comete un genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza que ha hecho una comisión de investigación de la ONU, y ha asegurado que lo que allí ocurre "es una guerra por un territorio".

La comisión de investigación de la ONU que ha examinado los abusos perpetrados en el marco de la ofensiva militar que comenzó en octubre de 2023 ha determinado que las autoridades y las fuerzas israelíes han cometido al menos cuatro de los cinco actos descritos como genocidas en la Convención contra el Genocidio de 1948: asesinatos, daños físicos o psicológicos graves, condiciones de vida encaminadas a la destrucción de los palestinos y medidas destinadas a prevenir nuevos nacimientos.

En rueda de prensa en Congreso, la portavoz parlamentaria de Vox ha señalado que "el genocidio se refiere fundamentalmente al exterminio de pueblos por razones de raza, religión o nacionalidad" y ha asegurado que la situación en la Franja de Gaza "es una guerra por un territorio". "Es decir, técnicamente no tendría, a priori, mucho que ver", ha añadido.

A renglón seguido, Rodríguez de Millán ha abundado en las críticas de Vox contra el Gobierno, al que acusa de "populismo" por su postura sobre Palestina y al que atribuye un intento de "tapar" la presunta corrupción con el asunto. "Es una cortina de humo", considera.

Así, se ha referido a la protesta que paralizó La Vuelta Ciclista el domingo, "jaleada" por el presidente, Pedro Sánchez, que "lanzó a sus hordas de extrema izquierda" a las calles para "montar barricadas" y "reventar uno de los eventos deportivos más importantes de España". "Se puso en peligro deliberadamente a familias, niños y policías", ha avisado la portavoz parlamentaria.

Rodríguez de Millán ha informado de que Vox solicitará la comparecencia en el Congreso de los ministros del Interior y de Deportes, Fernando Grande-Marlaska y Pilar Alegría, respectivamente, para que den cuenta sobre el operativo de seguridad, "por qué apoyaron una manifestación que reventó La Vuelta". "No es desidia, incapacidad o dejadez, es que tienen un pie en la moqueta y otro en la barricada", ha argumentado.

La portavoz también ha arremetido contra Marlaska, al que ha llamado "cínico" por asegurar que la protesta fue "pacífica" y acto seguido desear una pronta recuperación a los 22 policías heridos, y contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al que ha llamado "indigno" y "admirador de (Arnaldo) Otegi" por asegurar hace dos años que "Bildu ha hecho más España que los patrioteros de bandera".