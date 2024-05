Vox respeta la investigación de la Guardia Civil sobre Begoña Gómez, pero insiste en ver "indicios" de delito

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha expresado este martes su respeto al trabajo llevado a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que no ve indicios de delito en las actuaciones de Begoña Gómez, pero ha insistido en la existencia de señales de "actuación irregular" por parte de la esposa del presidente Pedro Sánchez.

En concreto, la UCO no ha encontrado indicios del delito de tráfico de influencias denunciado por la organización Manos Limpias en relación a los trabajos de Gómez, cuyas relaciones con empresarios han terminado en los tribunales por una denuncia de Manos Limpias.

"Respetamos el trabajo de la UCO, pero entendemos sin embargo que existen indicios de que hubo una actuación irregular que excede los límites legales, morales, éticos y estéticos de quien es la mujer del presidente", ha indicado este martes la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán.

En rueda de prensa, la portavoz, que ha recordado que Vox se ha personado como acusación particular en el caso de Begoña Gómez, ha querido también trasladar la "preocupación" de su formación porque, si bien confía en la Justicia, "no puede decirse que los jueces puedan ejercer su trabajo en libertad" porque Sánchez "les presiona cuando su trabajo no es de su agrado".

Está previsto que Sánchez aborde la investigación abierta contra su mujer en su comparecencia de este miércoles en el Congreso. Rodríguez de Millán ha trasladado que Vox no espera que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones y calcula que, en su lugar, se "escudará" en el Estado y acusará de "facha y fascista" a todo aquel que no piense cómo él.