Vox solicita al Supremo que exija al Gobierno acreditar que cumple las medidas de la suspensión de la 'ley de nietos'

El presidente de Vox, Santiago Abascal (i), y el líder de Patriots y presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella (d), atienden a los medios en el Mirador Isabel II, a 12 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado al Tribunal Supremo que ordene al Gobierno acreditar que se cumplen las medidas acordadas con la suspensión cautelar del voto para nacionalizados con la 'ley de nietos', como la identificación de quiénes acreditan que son descendientes de exiliados y, por tanto, pueden votar en las elecciones generales.

En un escrito recogido por Europa Press, el partido solicita que se requiera al Gobierno, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Junta Electoral Central (JEC) para que "den cumplimiento inmediato, íntegro y efectivo" a la decisión del Supremo.

La formación que dirige Santiago Abascal aboga por que esas partes lleven a cabo el "estricto, exacto y puntual cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas en orden a su ejecución a fin de evitar que la desidia y voluntad rebelde al cumplimiento que han acreditado hasta el momento, impida la protección cautelar acordada".

Y pide que se "concreten los órganos y funcionarios responsables, medios, procedimientos y plazos de cumplimiento, con un plan operativo necesariamente acompasado al calendario electoral, que determine la práctica posibilidad de dar cumplimiento" para evitar que el transcurso del tiempo "prive de efectividad a la cautelar".

Vox recuerda que los magistrados, para garantizar el voto de quienes adquirieron la nacionalidad acreditando exilio de antepasados, emplazó a aportar certificación a quienes quieran votar expedida "bajo responsabilidad" de los registros consulares.

E incide en que el Supremo "constató" que, un mes después de la suspensión cautelar, "se desconocía si se había iniciado el desglose y cuántos expedientes habían sido clasificados, calificando el nivel de cumplimiento como inexistente o, al menos, desconocido".

Por su parte, Iustitia Europa, que junto a Vox fueron los promotores de recursos para que se acordara la suspensión cautelar, ha reclamado a los magistrados que declaren la falta de legitimación, para intervenir como partes en el procedimiento, de las asociaciones Cubanos por la Democracia y Ascendientes Españoles en el Mundo.

El partido pide que se inadmitan sus solicitudes de personarse, al señalar que "la legitimación propia de las asociaciones que pretenden comparecer no adquiere legitimación por la mera existencia de personas potencialmente afectadas pertenecientes al colectivo social al que dirige sus fines", en alusión al plazo abierto para que afectados por la cautelar puedan presentar alegaciones.

"La representación procesal de esos intereses requiere título específico y conexión directa con el objeto del proceso. Ambas asociaciones carecen de ese título", expone en un escrito dirigido al alto tribunal y al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.