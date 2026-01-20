Vox tilda de "migajas" el puesto en la Mesa de la Asamblea de Extremadura y exige "responsabilidad" a Guardiola

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga. - EUROPA PRESS

MADRID/ZARAGOZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha tildado de "migajas" y "tomadura de pelo" el gesto del PP de cederles la Secretaría Primera de la Mesa del Parlamento extremeño, constituida este martes, y ha exigido "responsabilidad" a la presidenta en funciones, María Guardiola, en el marco de las negociaciones para cerrar un gobierno de coalición.

El PP ha tenido el "gesto" de ceder a Vox la Secretaría Primera de la Mesa para enderezar las conversaciones para conformar el ejecutivo extremeño, paralizadas por los de Santiago Abascal, que denunciaban que el escollo para proseguir se encontraba en qué consejerías y con qué asignación monetaria recaían en sus manos.

En declaraciones a los medios en Zaragoza, Garriga ha valorado el guiño del PP como "auténtica tomadura de pelo" y "migajas", y ha recalcado que Vox tiene más fuerza negociadora tras las elecciones del 21 de diciembre, puesto que doblaron su representación en el Parlamento autonómico.

VOX NO ESTABA AL CORRIENTE

Según Garriga, Vox desconocía que obtendrían el puesto en la Mesa y ha asegurado que ese asiento no era parte de la discusión. Entiende, por tanto, que ha sido "un arrebato de Guardiola en el último minuto para trasladar a la opinión pública no sabemos qué".

No obstante, el dirigente de Vox ha trasladado que su formación "sigue con la mano tendida" a Guardiola, a la que ha pedido "responsabilidad" en el marco de las conversaciones y "no reírse" de Vox, de sus votantes y de los extremeños. "Aún con los desprecios del Guardiola y el PP, nuestra responsabilidad va a seguir siendo tender la mano (a los 'populares'), ha recalcado, incidiendo en que las conversaciones no están rotas.

En la misma línea se ha expresado la portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que ha situado en el PP la responsabilidad de desbloquear la situación. "Dependerá del PP, nuestra voluntad sigue siendo la de poder sacar adelante un Gobierno que tenga como principal objetivo revertir las políticas socialistas de las que ha hecho seguidismo Guardiola", ha dicho en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Guardiola necesita los votos de Vox o su abstención para revalidar la Presidencia extremeña y, desde este martes, tiene un mes para atar sus apoyos. La presidenta en funciones quería ofrecer a Vox puestos en el futuro ejecutivo, y los de Abascal recogieron el guante pidiendo la vicepresidencia y varias consejerías al entender que sólo formando parte del gobierno podían garantizar que sus políticas se cumplan.

Vox tiene la vista puesta en las políticas para impulsar el campo, la ganadería y la industria, frenar la inmigración ilegal y las políticas relacionadas con la educación. Los de Abascal abandonaron el Ejecutivo extremeño en 2023, a raíz de las discrepancias con el PP por la acogida de menores migrantes.