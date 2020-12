Vox ve con normalidad la regularización del rey emérito y rechaza "cortinas de humo" del "Gobierno criminal"

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha enmarcado este viernes en la normalidad la regularización fiscal ejercida por el rey emérito recurriendo a un mecanismo legal "al que tienen derecho todos los españoles" y ha advertido de que no aceptarán "cortinas de humo o artificios" que tengan el objetivo de ocultar la gestión del "Gobierno criminal" de PSOE y Unidas Podemos.

En declaraciones a los medios, Ortega Smith ha sostenido que todos los ciudadanos pueden presentar una declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria si consideran que la situación "no era correcta". Y esto es lo que cree que ha hecho Juan Carlos I igual que "miles de españoles cada año".

Por ello, aunque ha puntualizado que no conoce los detalles del procedimiento, considera que el rey emérito no ha recibido ningún trato de favor. "No entiendo que un procedimiento contemplado en la ley sea trato de favor, se está acogiendo a una posibilidad que viene en la legislación fiscal española", ha sostenido.

Pero además, ha reprochado que "algunos ahora se escandalicen" cuando actuaron de manera similar en el pasado. Y ha recordado el caso del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero o el del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, condenado por la situación irregular de su asistente.

"Podemos no es el más indicado para dar lecciones de honradez sobre fondos públicos", ha avisado poniendo también sobre la mesa las causas judiciales sobre el uso de los fondos por parte del partido 'morado'.

En cualquier caso, cree que Podemos no está preocupado por el rey emérito, sino que busca "un ataque" a la monarquía parlamentaria y un "cambio de régimen". "Está tratando de crear cortinas de humo para que olvidemos la realidad", ha avisado señalando datos de fallecimientos o de crisis económica generados durante la pandemia.

"No nos van a distraer con fuegos de artificio y cortinas de humo para que nos olvidemos de la realidad y lo que está haciendo el Gobierno criminal --ha insistido--. Que algunos sigan con distracciones y juegos malabares, la realidad del español día a día no la van a poder ocultar".