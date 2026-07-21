Vox ve una "ocurrencia" la posibilidad de que el PP estudie pedirle que no concurra en toda España

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha tachado de "ocurrencia" la posibilidad de que el PP le pida que no concurra en todas las provincias en las próximas elecciones generales con el fin de que no reste escaños a la derecha en aquellas en las que los de Santiago Abascal no los logran.

"Estas cosas del PP ¿quién las piensa?", se ha preguntado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, a propósito de una información que publica el periódico 'La Razón' que apunta que los 'populares' podrían estar planteándose ofrecer un pacto a Vox en este sentido.

De entrada, Millán ya lo ha rechazado y ha retado al PP a que no se presenten, por ejemplo, en Almería o en Barcelona, donde ha demostrado que tienen una fuerza "insuficiente", o que hubieran hecho lo propio en Andalucía, donde sólo pudieran echar al PSOE de la Junta después de 37 años gracias a Vox.

ASÍ NO SE CONSTRUYE UNA ALTERNATIVA "SERIA"

"¿En base a qué criterios dicen que no nos presentemos?", se ha planteado la dirigente de Vox, quien sostiene que propuestas así no contribuyen a construir alternativas "seria" al Gobierno, sino que son "ocurrencias" que no conducen a "nada".

Con todo, Millán ha querido dejar claro que su partido está centrado en construir una alternativa al Ejecutivo "corrupto" que lidera Pedro Sánchez para echarle "lo antes posible" del Palacio de la Moncloa.

Fuentes de Vox han criticado que los de Alberto Núñez Feijóo continúen pensando o no termine de entender que no son una "escisión" o una "pata" del PP y sigan teniendo cierto "sentimiento patrimonialista" sobre el votante de Vox.