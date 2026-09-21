Vox ve "posible" dar la nacionalidad sin el derecho al voto exterior, pero insiste en "no regalarla"

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox cree "posible" otorgar la nacionalidad española pero que esta no lleve aparejada el derecho al voto exterior, como ocurre en otros países europeos, aunque ha insistido en no "regalarla".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aludido en una entrevista concedida este lunes a 'El Programa de AR', a unas palabras del exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores Josep Borrell, que la semana pasada defendió que nacionalidad y derecho al voto "no van juntos" en varios países europeos. A renglón seguido, ha insistido en que no se "regale".

Posteriormente, en rueda de prensa, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha sido requerido por si su partido ve "posible" este extremo en el caso de España y el debate suscitado por el derecho al voto de los nacionalizados españoles en virtud de la llamada 'ley de nietos', actualmente paralizado por el Tribunal Supremo.

"Sin duda", ha respondido Fúster, que ha enumerado introducido en el debate aspectos como la residencia, la fiscalidad, cuántos años han residido en el país, si han estado empadronados o sus relaciones personales. Como Abascal, ha puesto el foco en que la nacionalidad española "no se regale".

Asimismo, el portavoz nacional de Vox ha anunciado una batería de preguntas parlamentarias registradas en el Congreso sobre la 'ley de nietos'. Concretamente, quiere conocer cuántos expedientes de nacionalidad se han tramitado y aprobado desde 2022 y cómo cumplirá el Gobierno la resolución judicial.

Por otro lado, ha replicado a Sánchez que Vox "no necesita, ni quiere, ni busca su perdón", después de que el presidente dijera que "no va a perdonar" que PP y Vox recurrieran esta instrucción ante el Tribunal Supremo. Fúster ha recordado que fue Vox quién la recurrió, no los 'populares', pero en cualquier caso, cree que el jefe del Ejecutivo "puede enfadarse todo lo que quiera" con ellos.