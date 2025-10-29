La Xunta urge el rescate de la AP-9 y reprocha al PSOE una "diferente posición" en Galicia y en Madrid

A CORUÑA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha demandado al Gobierno central el rescate de la AP-9, al ser cuestionada por el fallo del Tribunal Supremo que obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados en esta autopista durante las obras del puente de Rande al considerarlos "abusivos".

A preguntas de los periodistas, la consejera ha lamentado lo que ha considerado "falta de sensibilidad" del Gobierno central, del que ha dicho que "prima los intereses de la concesionaria".

"Lo acaba de decir la Justicia", ha sentenciado sobre el fallo del Supremo y para incidir en que la Xunta seguirá abogando "por ese rescate de la AP-9, con esos informes ya trasladados al Ministerio".

Todo ello para denunciar lo que ha considerado una "diferente posición" del PSOE en Galicia y en Madrid "cuando pedimos por unanimidad esa transferencia y es enmendada por el PSOE, que desvirtúa la necesaria gratuidad que está impidiendo el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma".

Las declaraciones han sido a preguntas de los periodistas tras asistir a la inauguración y puesta en servicio de la plataforma náutica de O Parrote, en la ciudad herculina.