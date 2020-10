Yolanda Díaz cree "sorprendentes" las actuaciones judiciales contra Iglesias y exageradas las peticiones de dimisión

BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cree "sorprendentes" las actuaciones judiciales emprendidas contra al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por el 'caso Dina', y ha insistido en que cree en su inocencia. A su juicio, las peticiones de dimisión por esta cuestión son, "sin lugar a dudas", exageradas.

Díaz se ha referido, de esta forma, a la decisión de la Audiencia Nacional de pedir al Tribunal Supremo que investigue a Iglesias por daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa por su presunta implicación en la 'pieza Dina' del conocido como 'caso Villarejo'.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la ministra ha mostrado, en primer lugar, su solidaridad y "completo apoyo" al vicepresidente segundo y a su familia. "Estoy muy tranquila acerca de su inocencia y muy sorprendida por las actuaciones judiciales y cómo se emprenden en este país", ha indicado.

Por ello, ha reiterado su apoyo "permanente" al vicepresidente, además de su "cariño", y espera que, "con prontitud, este asunto se resuelva". A su juicio, "es muy sorprendente" cómo actúa la justicia en este caso porque, "en escasos días, se ha reconducido la situación respecto al carácter de perjudicado" de Pablo Iglesias al de investigado.

En todo caso, ha dicho que los tribunales "trabajen" porque tiene "plena tranquilidad" y convencimiento en la "inocencia" de Pablo Iglesias. "Lo que están viviendo el vicepresidente segundo y su familia es demasiado duro", ha indicado.

Yolanda Díaz se ha mostrado "completamente convencida" también de que, en este caso, están siendo igual de exigentes que lo han sido desde Podemos con casos que han afectado a otros partidos.

"Yo no soy de Podemos, pero me consta que Podemos ya no sé cuántas causas ha tenido, todas abriendo telediarios en 'prime time' y han quedado completamente archivadas. A diferencia de ello, lo que tienen que ver con causas de corrupción masivas que supusieron conductas de apropiación de más de 80.000 millones de euros, con grandes personalidades en la cárcel, desde luego, este no es el caso de los compañeros de Podemos", ha manifestado.

Tras insistir que ha tenido oportunidad de ver "lo que viven en su casa a diario (la familia de Iglesias)", ha asegurado que no se lo "desea a nadie". "Pablo Iglesias y yo, además de nuestros cargos institucionales, somos amigos y hablé con él ayer, en cuanto tuve conocimiento de esta noticia", ha explicado.