Yolanda Díaz dice que el nuevo proyecto que impulsa no se puede levantar "sin Andalucía" y transciende la suma de siglas

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha subrayado que no se puede levantar el "nuevo proyecto de país" que impulsa "sin contar con Andalucía", para dejar claro también que esto "no va de suma de siglas" sino que implica "cambios más profundos".

En declaraciones a Canal Sur, recogidas por Europa Press, ha recalcado que su proceso de escucha activa de esa futura plataforma arrancará en primavera, ha reiterado que aún no ha decidido si será candidata y ha aclarado que dicho proyecto es "evidente" que no llegará a los futuros comicios en Andalucía.

La también ministra de Trabajo ha proclamado que existe una parte importante de la sociedad andaluza que "no se resigna a estar gobernada por la derecha y, puede ser, también por la extrema derecha", una reacción que se le ha hecho llegar desde distintos sectores.

"Siempre que pueda ayudar para un proyecto que mejore la vida de la gente, igualitario, moderno, feminista, ecologista.. a una Andalucía moderna, con perfil propio (...) Ahí me van a encontrar siempre y me hacen llegar que no se resignan a cambiar Andalucía y por fin tener ya un proyecto nuevo", ha disertado.

Respecto a la candidatura del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para liderar el PP en su próximo Congreso, Díaz ha reiterado que la crisis de esta formación "no es de liderazgo", sino de "proyecto político".

De esta forma, ha proclamado que la "gran incógnita" de Feijóo es si va a permitir en su partido que se "gobierne o no" con Vox y si mantienen la "mano tendida" a la extrema derecha de cara a "mimetizarse" con la formación que dirige Santiago Abascal o, por el contrario, buscará un proyecto autónomo.

En consecuencia, ha insistido que ese es el "reto" que deberá afrontar el dirigente popular, que no se resuelve "solo con liderazgos".