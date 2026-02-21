Yolanda Díaz muestra su ilusión ante la reedición de la alianza de Más Madrid, Sumar, IU y Comuns: "Así vamos a ganar"

1062184.1.260.149.20260221142832 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado su ilusión por la reedición de la alianza entre Más Madrid, IU, Sumar y Comuns, y está convencida de que la izquierda alternativa volverá a ser clave para un Gobierno progresista.

"Así es como vamos a ganar las próximas elecciones: ilusionando, cooperando, avanzando. Dando pasos siempre adelante. Juntas. De la mano. Lo hicimos en el 23 y lo volveremos a hacer. Orgullo de compañeras", ha escrito en la red social 'Bluesky'.

Díaz ha sido la principal ausente del acto de reedición de Más Madrid, IU, Comuns y Movimiento Sumar para reeditar su alianza, al considerar que era el momento de las formaciones políticas y que no tocaba ahora abrir el debate sobre nombres para el liderazgo y marca. Durante el evento, la ministra Mónica García y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, han elogiado su gestión.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha indicado a los medios que la izquierda "va a estar a la altura" para la próxima década y que este proyecto va a estar abierto a otras organizaciones, para defender a la clase trabajadora y la enfrentar a la ultraderecha.

"Todo el mundo será bienvenido y a la hora de la verdad estaremos a la altura (...) La gente nos va demandar no confundir de adversarios", ha explicado para agregar que ahora toca el trabajo "minucioso" y discreto de las organizaciones y luego ya habrá tiempo de pensar en el futuro cabeza de lista.

Mientras, el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha asistido al evento y ha defendido que las izquierdas tienen que continuar cooperando en las instituciones para trabajar en lograr un "horizonte político y electoral" que ponga "pie en pared" ante la amenaza de la extrema derecha. "Hay tiempo para construir con esto con calma y autonomía", ha destacado.