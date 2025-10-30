Yolanda Díaz proclama que Mazón tiene que dimitir tras ser increpado en el funeral de Estado por la dana

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a sus llegadas al homenaje a las víctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, a 29 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, "no puede continuar ni un minuto más en el cargo" tras ser increpado por familiares de las víctimas de la dana durante el funeral de Estado que tuvo lugar este miércoles.

En declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro en Madrid con la copresidenta de Greens Europa, Díaz ha confrontado que en dicho funeral se pudo ver la "dignidad de un pueblo y de las familias de unas víctimas que estaban sufriendo muchísimo".

Pero también ha lanzado que, con total "honestidad", se evidenció implícitamente la "irresponsabilidad" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no demandarle que dimita.

"El señor Mazón no puede continuar un minuto más en su cargo por respeto a la dignidad del pueblo valenciano, por respeto a la dignidad de las familias", ha enfatizado para pedir a Feijóo que corrija su postura y lanzarle que "o dimite Mazón" o se confirmará que es una "marioneta" de Vox, al que favorece electoralmente.

Asimismo, ha subrayado que es "unánime" la sensación de que Mazón debe "apartarse", dado que representa "lo peor de la política".