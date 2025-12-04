Yolanda Díaz reivindica un "Sáhara libre" en plena RAN con Marruecos: "No vamos a ceder ni un centímetro de tierra"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reivindicado un "Sáhara libre" coincidiendo con la celebración en el Palacio de la Moncloa de la cumbre bilateral con Marruecos, a la que no ha asistido ninguno de los ministros de Sumar.

En un vídeo publicado en Instagram, Díaz ha leído un poema del poeta saharaui Lima Boisha y, tras hacer alusión a la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) en la que participan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, ha lanzado un mensaje contundente.

"Vamos a decirlo claramente: No vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui. Hoy y siempre viva el Sáhara libre", ha proclamado la vicepresidenta segunda, en línea con la postura que ha venido manteniendo su partido de rechazo al respaldo que brindó Sánchez en marzo de 2022 al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.