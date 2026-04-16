Yolanda Díaz se reúne con el gobernador de Buenos Aires y denuncian que Milei está "destruyendo derechos laborales"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante una reunión con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en Madrid, a 16 de abril de 2026. - PEDRO RUIZ

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha reunido este jueves con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la que ambos han coincidido en denunciar que el presidente argentino, Javier Milei, está "destruyendo derechos laborales".

Ambos han compartido su preocupación por la situación política internacional, marcada por la expansión de los proyectos autoritarios y la ruptura del Derecho Internacional.

El encuentro, según han explicado fuentes del socio minoritario del Ejecutivo, ha servido para reforzar los lazos entre fuerzas que comparten una misma convicción: "que los derechos y el bienestar de las mayorías no son un lujo, sino la base de cualquier proyecto de futuro y justicia".

También aseguran que se ha tratado de un "encuentro especialmente relevante en un momento en que el Gobierno de Milei aplica un programa de ajuste salvaje que está destruyendo derechos laborales, recortando el Estado de bienestar y hundiendo el poder adquisitivo de millones de argentinos".

Díaz y Kicillof han coincidido en la necesidad de recuperar una agenda de justicia social en Argentina frente a las "políticas de retroceso" de Milei y han compartido experiencias sobre cómo el fortalecimiento de los derechos laborales y el papel activo del Estado son la respuesta a la desigualdad y la precariedad. Finalmente, los dos se han emplazado a una próxima reunión en Buenos Aires (Argentina).