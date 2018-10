Zapatero arremete contra Casado por decir que Sánchez es partícipe de un golpe de Estado y pide "contención" a Torra

Publicado 26/10/2018 11:03:15 CET

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado este viernes que el líder del PP, Pablo Casado, se "equivoca" al exagerar "extraordinariamente" y elegir la palabra "más gruesa" para hacer oposición, en alusión al debate del Congreso en el que acusó al presidente Sánchez de ser "partícipe y responsable" del golpe de Estado que, a juicio del 'popular', se está perpetrando en Cataluña.

En declaraciones a los medios antes de participar en la presentación de la Cátedra Cartagena de Integración Iberoamericana, Rodríguez Zapatero ha recalcado que su experiencia le dice que una oposición "muy radical" deja de tener credibilidad ante la opinión pública, aunque ha añadido que se le debe dar un margen a Casado porque "lleva poco tiempo" liderando el PP y debe ir afirmando su posición.

No obstante, ha insistido en que en el debate parlamentario del miércoles "se exageró", y ha matizado que el PP "se equivoca". "La oposición es alternativa, no es decir la palabra más gruesa o más fuerte, que dañe, es alternativa y compromiso con el país", ha apuntado.

PIDE CONTENCIÓN A TORRA

Por otro lado, el expresidente socialista también ha recomendado "contención" al president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, después de que este afirmara que no aceptarán otra cosa que no sea la absolución de los presos del 'procés'. Zapatero recuerda que se deben acatar las resoluciones judiciales a pesar de que puedan ser criticadas. "A todos no nos gustan las decisiones judiciales que se producen cada día", ha añadido.

Desde su punto de vista, el futuro de Cataluña y del resto de España no se va a decidir en el Tribunal Supremo sino que debe abordarse desde la política "con mayúsculas". "En el diccionario de la política, la primera palabra no empieza por 'a' sino por 'd', es el diálogo", ha concluido.