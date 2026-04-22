Zapatero califica de "insólito" el proceso contra Begoña Gómez y rechaza haber cobrado por el rescate de Plus Ultra

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha calificado hoy el procedimiento judicial contra la mujer de Pedro Sánchez de "insólito" y también ha negado haber cobrado de la consultora de su amigo Julio Martínez por facilitar el rescate de Plus Ultra así como que esta empresa sea una sociedad pantalla y que detrás de ella esté él mismo.

Zapatero ha defendido, durante una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, que en la "inmensa mayoría" de los procedimientos judiciales se respeta la actuación de los jueces y no hay crítica aunque pueda haber algún comentario.

Pero dicho esto, se ha referido al procedimiento judicial que sigue el juez Juan Carlos Peinado contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. En su opinión, este procedimiento es "insólito". "El más insólito de las instrucciones" que conoce, según ha precisado argumentando que sabe bien el papel que tiene la mujer de un presidente del Gobierno y también lo que ha hecho Begoña Gómez que "no se ha beneficiado de nada": "Me parece increíble hasta qué punto hemos llegado", ha apuntado.

En cuanto al auto del juez Peinado abriendo juicio oral, el exlíder del PSOE ha criticado la insinuación de que Pedro Sánchez, un presidente democrático, sea como Fernando VII, un rey absolutista que restauró la Inquisición en España. En su opinión, ese auto tiene un contenido político, no es una reflexión jurídica. Por tanto, ha concluido, "exige un debate y una contradicción política".

Además, ha defendido que la mujer del jefe del Ejecutivo cuente con una o dos asistentes y cree que los jueces "deben entenderlo", porque esa persona la atiende en la actividad protocolaria, institucional, profesional o privada. "Se trata es de una cierta protección y acompañamiento, precisamente para que nadie se prevalga de la mujer del presidente del gobierno", ha alegado.

DEFIENDE QUE SE PUEDA CRITICAR A LOS JUECES

En cuanto al debate que se ha abierto sobre la posibilidad de criticar o no a los jueces, ha precisado que aunque la mayoría de los procesos judiciales no se critican, ha defendido las críticas que ha hecho el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al juez Peinado porque trató de imputarle, aunque lo rechazó el Tribunal Supremo.

Además, ha recordado lo que dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la libertad de prensa y de expresión y la crítica a los jueces, apuntando que hay sentencias que dicen que "en una democracia criticar a los jueces es esencial".

A este respecto ha alegado que la independencia de éstos no está en cuestión porque la tienen porque lo dicen la Constitución y las leyes. Por ello, ha calificado de "debate falso" que no se pueda criticar a los jueces. "Ningún juez se siente afectado por un debate público", ha apostillado.

UNA "FALSEDAD ASQUEROSA" QUE AVISARA A SU AMIGO DE LA DETENCIÓN

En cuanto a las acusaciones que se han lanzado contra él de haber intermediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno español, ha señalado que esta pregunta la había respondido 120 veces ya. "En absoluto", ha respondido rotundo rechazando que los 463.000 euros que cobró de la empresa de la consultora de su amigo, Análisis Relevante, fueran por este hecho.

"No intervine en ningún momento, ni en ese rescate, ni en ninguno, ni en ninguna actuación de la Administración", ha exclamado recordando que había respondido 300 preguntas en el Senado sobre la cuestión. También ha rechazado que esta consultora sea una sociedad pantalla para pagarle a él alegando que la empresa tiene varios clientes y no solo ha tenido relación con el expresidente.

Aunque sí ha reconocido que la relación "principal" de Análisis Relevante era con él porque, ha presumido, es "un consultor que tiene cierto valor".

El exlíder socialista también ha rechazado haber avisado a su amigo Julio Martínez dos días antes de que fuera a ser detenido, durante un encuentro que mantuvieron ambos para ir a correr por el Monte del Pardo.

Dice que se lo toma con una "cierta sonrisa" pero cree que el hecho de que les hicieran un reportaje fotográfico no deja de ser preocupante porque o bien fue un reportaje oficial que se filtró o uno privado que se ha hecho sabiendo que iban a detener a su amigo.

"No sé si algún día podré saber qué ha pasado, pero no es una cosa menor", ha exclamado y aunque dice tomarse esto con "cierta tranquilidad" cree que es una "falsedad asquerosa".