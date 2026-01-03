Zapatero, Paco Salazar o el hijo de Ábalos: ¿Quienes son los próximos comparecientes de la 'comisión Koldo' del Senado?

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el exdirigente socialista Paco Salazar o Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, encabezan la lista de comparecientes confirmados en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', que retomará la actividad en 2026 con la incógnita de si el PP, que cuenta con mayoría absoluta, citará finalmente a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Hasta el momento, los 'populares' no han confirmado la fecha en la que llamarán a Zapatero o Salazar, como tampoco lo han hecho con Víctor Ábalos y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, también anunciado, pero sí han adelantado que, en el caso del expresidente del Gobierno, el interrogatorio se centrará en su "papel" en el rescate de Plus Ultra.

A este respecto, fuentes 'populares' trasladan a Europa Press que la comparecencia de Zapatero no será inmediata, aunque sí tendrá lugar en los primeros meses del año.

Por otro lado, tampoco ha transcendido la nueva fecha fijada para el interrogatorio de Francisca Muñoz, la mujer del exdirigente socialista Santos Cerdán, quien iba a comparecer el pasado 15 de diciembre pero finalmente no lo hizo alegando motivos médicos.

De la misma forma, quedan por establecer las fechas de las citaciones anunciadas de los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

En su momento, también fue anunciada la comparecencia del exvicesecretario general del PSOE navarro, Ramón Alzórriz, así como de su mujer, aunque tampoco se ha definido un calendario concreto para su asistencia a la Cámara Alta.

"PISAR EL ACELERADOR" EN ENERO

Mientras tanto, el PP no termina de aclarar si, finalmente, llamará a Begoña Gómez. En las últimas semanas, tanto en público como en privado, cargos del PP han reconocido que valoran la posibilidad de llamarla ante el organismo, después de haberlo descartado meses atrás.

De ser citada, Gómez, a quien un juzgado de Madrid investiga por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y la supuesta apropiación de un 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), acudiría a la Cámara Alta tras los interrogatorios del empresario Juan Carlos Barrabés y el exvicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio, vinculados a su causa judicial.

Con todo, fuentes 'populares' avanzan a Europa Press que la intención del grupo es "pisar el acelerador" de los trabajos en el mes de enero, tras el parón navideño, sin especificar si prevén llamar a la comisión a más personas de cara a continuar con la actividad en los meses venideros.