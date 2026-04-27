Un 1,85% de los médicos del Servicio Navarro de Salud secundan la huelga por un estatuto marco

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un 1,85% de los médicos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) han secundado este lunes, en el turno de mañana, la jornada de huelga convocada en el ámbito estatal para rechazar el Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos de la Mesa del Ámbito, y reclamar un texto propio.

En concreto, 39 profesionales de medicina han secundado la huelga en el turno de mañana, lo que representa un 1,85% de los trabajadores, mientras que en el turno de tarde el seguimiento ha sido de cuatro facultativos, un 1,69%, según datos facilitados por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

Se trata del inicio de una nueva semana de huelga en todo el país que se prolongará hasta el próximo 30 de abril, según ha explicado el Comité de Huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).