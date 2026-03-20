La 24ª edición de la Korrika llega este domingo a Pamplona

PAMPLONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 24ª edición de Korrika llega este fin de semana a Pamplona, donde recorrerá las calles de diferentes barrios de la ciudad para promocionar el conocimiento y la utilización del euskera.

El Ayuntamiento de Pamplona apoya esta iniciativa a través de un contrato de patrocinio publicitario, que "refuerza el compromiso municipal con la promoción del uso del euskera".

Al igual que en 2024, el Ayuntamiento de Pamplona ha adquirido un kilómetro de la carrera, en este caso el 776, que coincide con el que discurre por la Plaza Consistorial. La Korrika llegará a ese punto a las 14.38 horas.

El Ayuntamiento de Pamplona anima a los grupos municipales, al personal municipal y a la ciudadanía en general a participar en ese tramo. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, acudirá acompañado de otros miembros de la Corporación municipal.

La Korrika llegará a la Plaza Consistorial por la calle San Saturnino y, tras la entrega del testigo (lekuko) al siguiente relevo, bajará por la cuesta de Santo Domingo, girará a la derecha para pasar por delante del Departamento de Educación y volverá a subir hasta el inicio de la calle Aldapa. El kilómetro se recorrerá en unos tres minutos, aproximadamente.

Esta carrera popular transmitirá también por otros barrios y zonas de Pamplona. El domingo a las 5.04 horas la Korrika llegará a Etxabakoitz y abandonará la ciudad por Landaben a las 5.22 horas. A media mañana, a las 11.26 horas, volverá a entrar a Pamplona por el barrio de Txantrea y saldrá de nuevo a las 12.04 horas.

Nuevamente, entrará en la ciudad a las 12.59 horas por Erripagaña y abandonará ya definitivamente Pamplona a las 16.29 por Landaben para continuar su recorrido por otras localidades navarras.

El Ayuntamiento de Pamplona ha firmado un contrato de patrocinio publicitario con Euskaraz Koop S, una de las entidades organizadoras de la Korrika, por valor de 7.260 euros.

Ese patrocinio, además de la compra del kilómetro 776, incluye la presencia institucional municipal en los soportes publicitarios vinculados a la Korrika y la grabación audiovisual de ese kilómetro adquirido.