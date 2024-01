Irache cree que la bajada del Euribor "puede suponer un respiro para muchos hogares"



PAMPLONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 43% de los consumidores con hipoteca tiene dificultades para ahorrar a final de mes, según una encuesta encargada a Cíes por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. El trabajo indica que el 44% de los hipotecados opina que "paga demasiado dinero" al banco por el préstamo.

La asociación ha señalado que "después de casi dos años de ascensos casi continuados en los que el Euribor ha subido casi cuatro puntos y medio", en el último mes el índice ha bajado "sensiblemente respecto al mes anterior, tres décimas, por primera vez". "Esta tendencia, si se confirma, puede suponer un respiro para muchos hogares que ven su economía comprometida al tener que hacer frente al encarecimiento de la cuota hipotecaria junto a todos los demás gastos ordinarios", ha destacado en una nota.

No obstante, ha recordado que la mayor parte de las hipotecas se revisan anualmente, por lo que hasta que no se cumpla esta vigencia, el consumidor no se verá beneficiado de "la hipotética bajada del Euribor (si es que se confirma la tendencia)".

La asociación ha recomendado renegociar con el banco las condiciones de la hipoteca. "Se puede plantear una prolongación del plazo de amortización, rebajar el tipo de interés o modificar algunos aspectos que puedan suponer una reducción de la cuota, como seguros u otros productos vinculados", ha planteado.

"Si el banco no muestra una actitud colaborativa, siempre podemos presentar el préstamo en otras entidades para ver si nos ofrecen una oferta de préstamo con mejora de condiciones", ha señalado. De aceptarse la oferta de la entidad, esta se tendrá que poner en contacto con su banco y le dará un plazo de siete días para que certifique la cantidad exacta de deuda pendiente. A partir de aquí, el banco contará con quince días para "igualar o mejorar la oferta" de la nueva entidad y formalizar la novación del préstamo. Si no se realiza esta operación, el consumidor podrá firmar con el nuevo banco ante notario la subrogación de la hipoteca.

Otra opción para cambiar la hipoteca de entidad es amortizar anticipadamente el préstamo del banco actual, que "en hipoteca variable no debería suponer comisión, al menos hasta diciembre", y, una vez cancelado este préstamo, firmar una hipoteca con la nueva entidad en las condiciones pactadas.

Irache ha recordado que, en 2024, los bancos no podrán cobrar comisión alguna por amortizar anticipadamente el préstamo variable o por subrogarlo a un préstamo fijo o mixto.

HIPOTECAS MIXTAS

Otra opción son las hipotecas mixtas, que suelen ofrecer un tipo fijo a tres, cinco o más años y, a partir de ahí, cambia a tipo variable.

Los últimos datos indican que el 56,7% de los préstamos inscritos en los registros fueron a tipo fijo, frente al 43,3% que representan las variables y mixtas.

En Navarra, los últimos datos de octubre indican que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en octubre disminuyó un 22,3% respecto al mismo periodo de 2022. El importe medio de dichas hipotecas baja un 5,3% y alcanza los 140.564 euros.