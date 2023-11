El 44% de la población navarra participa o ha participado en actividades de voluntariado, la mayoría en el ámbito social

Taberna ha presentado el II Estudio del Voluntariado de Navarra



PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 44% de la población navarra afirma participar o haber participado en organizaciones y/o programas de voluntariado durante toda su vida, siendo el ámbito social el más destacado de las actividades en las que se han implicado. En el caso de las mujeres, se suma al voluntariado social su colaboración en los ámbitos educativos y comunitarios, mientras que entre las preferencias de los hombres destacarían también los espacios de actuación deportivo y ambiental, además del cultural.

Estos datos han sido presentados tras la sesión de gobierno de este martes por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, en el marco del II Estudio del Voluntariado de Navarra. Durante su intervención, ha resaltado el papel del voluntariado "como pieza básica para hacer país". "Es un instrumento de primer orden para profundizar en la democracia, por los valores implícitos que supone la participación organizada de la ciudadanía, y porque representa el compromiso con el interés general, favoreciendo la justicia, la cohesión social y una sociedad más inclusiva, relacional y participativa", ha asegurado.

Félix Taberna ha abogado por "preservar y promocionar" el voluntariado. "Es responsabilidad de las administraciones públicas reconocer y promocionar la implicación ciudadana en el desarrollo social de la Comunidad Foral de Navarra, fomentado toda forma de participación social organizada que esté orientada al bien común y el avance hacia una sociedad más igualitaria, más solidaria y más participativa", ha expuesto, para recordar, además, el compromiso del Gobierno de Navarra de duplicar el número de personas voluntarias acreditadas.

A día de hoy, hay 2.976 personas y 164 entidades inscritas en la plataforma Navarra + Voluntaria, que a lo largo de 2023 ha ofrecido 215 programas de voluntariado en distintos ámbitos. Esta web, gestionada por la empresa pública Nasertic, pone en comunicación a entidades de voluntariado, asociaciones, centros de salud o entidades locales con las personas que desean realizar tareas de voluntariado.

EL II ESTUDIO DEL VOLUNTARIADO DE NAVARRA

El II Estudio del Voluntariado de Navarra tiene como objetivo concretar el tamaño y las características de la población y entidades en la Comunidad foral que colaboran o tienen interés en la acción voluntaria, analizando su situación, demandas y necesidades. Asimismo, se han identificado las motivaciones y factores que animan a los distintos sectores de la población navarra a ejercer el voluntariado, entre otros datos de interés.

Para la elaboración de este documento se han recopilado más de 1.300 encuestas sobre voluntariado realizadas tanto a la población navarra en general, como a entidades del tercer sector y personas voluntarias inscritas en la plataforma Navarra+Voluntaria.

Según los datos recabados, el 44,4% de la población navarra afirma participar o haber participado en organizaciones y/o programas de voluntariado, siendo el ámbito social el más destacado de las actividades en las que se ha implicado la ciudadanía en general. En el caso de las mujeres, se suma al ámbito social su colaboración en los campos educativos y comunitarios, mientras que entre las preferencias de los hombres destacarían también los espacios de actuación deportivo y ambiental, además del cultural.

De las personas que no han realizado nunca voluntariado, el 43% declara tener una disposición a comenzar con este tipo de actividad altruista, lo que podría suponer un incremento a medio y largo plazo de las personas voluntarias en Navarra.

En cuanto a las motivaciones de las personas voluntarias, destacan la solidaridad y el deseo de mejorar el entorno o la sociedad, opciones elegidas por el 63,3% y el 56,3% de las personas encuestadas, respectivamente. Los factores para seguir prestando este servicio a lo largo del tiempo son la satisfacción por la consecución de objetivos (57,6%) y el compromiso (56,3%).

Resultan relevantes además las relaciones sociales establecidas en el marco de la actividad, tanto con las personas a las que está destinado el voluntariado (factor de continuidad para el 36,7% de las personas voluntarias), como con otras personas involucradas en la entidad correspondiente (34,8%). A estos efectos, para las mujeres los vínculos entablados con personas a las que va dirigida la acción son 8,8 puntos porcentuales más importantes que para los hombres.

En relación a la forma en la que se colabora, los programas genéricos de voluntariado son las principales actividades en las que participan las personas entrevistadas en las entidades (47,7%). Es notable, también, la participación activa en proyectos (33,4%), la colaboración económica con organizaciones (22,7%) y la participación en momento puntuales (22,5%).

De acuerdo a la zonificación del personal voluntario, Pamplona y su comarca es donde las personas tienen mayor disposición a realizar voluntariado (56%). Le sigue Tudela y la Ribera y el noroeste de la Comunidad foral, ajustándose los porcentajes a la distribución real de la población en Navarra.

En cuanto a los datos extraídos de las encuestas a las organizaciones (80), se destaca que las acciones de voluntariado se realizan durante todo el año en el 72,2% de las entidades, es decir, tienen una continuidad y compromiso. Además, el 52,6% de las entidades del tercer sector afirma mantener un número estable de personas voluntarias. A pesar de ello, el 45,6% de las entidades manifiesta necesitar más voluntariado de manera permanente y encuentran dificultades para la captación de nuevo personal el 68,8% de las mismas.

PERSONA VOLUNTARIA DE NAVARRA

El vicepresidente Taberna ha informado de que el Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este martes el Reglamento por el que se regula la distinción y el reconocimiento extraordinario de persona voluntaria de Navarra. De esta forma, ha dicho, el Ejecutivo foral viene a cumplir con una de las medidas de fomento del voluntariado, línea estratégica del II Plan del Voluntariado de Navarra. La primera convocatoria de esta distinción se llevará a cabo en el primer trimestre de 2024.

La distinción a la persona voluntaria de Navarra viene recogida en la Ley Foral del Voluntariado de 1998. No obstante, hasta ahora no había podido ser implantada porque no se había hecho el necesario desarrollo reglamentario.

El Consejo Navarro del Voluntariado había informado, por unanimidad, de forma positiva el Reglamento que ahora ha aprobado el Gobierno foral tras haber obtenido el dictamen positivo del Consejo de Navarra.