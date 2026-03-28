Un 46% los navarros que ya tienen destino de vacaciones de Semana Santa

Archivo - Panel informativo de las salidas de vuelos en un aeropuerto. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un 46% de los navarros ya sabe dónde va a ir de vacaciones durante esta Semana Santa. Por el contrario, un 43% asegura que no se moverá, lo que supone cuatro puntos menos que el año anterior, según han indicado en una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

Entre las personas que saben adónde viajarán, la mayor parte, el 61%, irá a otra comunidad autónoma, un 25% tiene pensado ir al extranjero y un 13% tiene previsto moverse a otra localidad de Navarra. La opción que más crece respecto al año pasado, ocho puntos, es la de viajar a otros países.

Según explican desde Irache, el transporte y el alojamiento son los motivos más frecuentes de queja durante las vacaciones: casi el 70% de los que pusieron alguna reclamación lo hicieron por alguna de estas dos cuestiones. Asimismo, ha indicado que "habrá que ver la afección que tiene en los vuelos o viajes el conflicto en Oriente Medio".

Ante retrasos en los vuelos, la asociación indica que si el retraso supera las tres horas, los viajeros de vuelos que salen de la Unión Europea o que llegan a ella si la compañía es comunitaria tienen derecho a compensaciones de 250, 400 o 600 euros, según la distancia del vuelo.

En cualquier caso, si un retraso conlleva perjuicios añadidos, como pérdida de noche de hotel o un viaje concatenado, "el consumidor tiene derecho a reclamar el coste de estos daños". Sin embargo, las compañías "suelen poner más dificultades para pagar estos perjuicios", por lo que "es importante documentarlo". En los casos de cancelación, el consumidor tiene derecho a recuperar el dinero del vuelo, siempre que la compañía no avise de esta circunstancia con quince días de antelación.

Relacionado con el transporte, se suelen dar incidencias con el equipaje, ya sea por daños, retrasos o pérdida. "En los últimos meses han aumentado las quejas por el cobro de maleta de mano por parte de varias compañías, cuando los consumidores la llevaban al aeropuerto pensando que la iban a poder subir al avión sin ningún coste", apuntan desde Irache.

Otras quejas tienen que ver con el alojamiento como que el hotel "no tiene el gimnasio prometido o la calidad del bufete es deficiente". También puede pasar que el apartamento "es más pequeño, está lejos de la playa o no cuenta con lavadora".

Tanto para los viajes como para el alojamiento, Irache recomienda conservar la reserva o el contrato "en el que consten de la forma más detallada posible las condiciones del viaje, las características del alojamiento y todos los costes que van a cargar".

Es importante guardar la documentación o publicidad "que lo acredite" y que en esta consten "los datos precisos (fecha y hora de vuelo, coste, metros cuadrados del apartamento, electrodomésticos...) en lugar de afirmaciones genéricas (piso espacioso, cercano a la playa...)". También es importante "dejar constancia escrita cuanto antes de cualquier incumplimiento" para "facilitar la reclamación posterior".