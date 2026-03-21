Al 52% de los navarros les gustaría hacer alguna reforma en su casa, según una encuesta de Irache

Archivo - Placas solares en viviendas - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

A más de la mitad de los navarros (52%) les gustaría hacer alguna reforma en su casa. La mayor parte de estos trabajos (35%) estarían destinados al ahorro de consumo energético en el hogar, según revela una encuesta encargada a Cíes por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

Según destaca Irache en una nota de prensa, "han crecido notablemente en los últimos tiempos las comunidades de vecinos que han abordado una reforma de la envolvente térmica para conseguir un mejor aislamiento del edificio y una mayor eficiencia energética". También ha aumentado el número de personas, tanto de viviendas unifamiliares como de comunidades de vecinos, que en los últimos meses tramitaron la instalación de paneles solares de autoconsumo en sus casas con el fin de producir energía y reducir la factura de luz o gas.

Tras las reformas sobre eficiencia energética, las siguientes obras que pretenden hacer los navarros en sus casas son: reforma integral de la vivienda -29%-, reformar baños -27%-, reformar la cocina -26%-, sistema de calefacción -12%- y el sistema de refrigeración -4%-.

Una de las quejas más habituales suele referirse al coste de los trabajos. Por ello, recomienda, antes de comenzar una obra, pedir varios presupuestos para poder comparar. Si ya ha elegido empresa, esta deberá entregar un presupuesto, ya detallado, que "indique exactamente las labores a realizar y el coste que va a tener cada una de ellas", desglosando "el precio de los materiales y de la mano de obra con las horas de trabajo estimadas" así como los impuestos.

Otro de los problemas relacionados con el precio son las modificaciones sobre el presupuesto inicial aceptado. En principio, la empresa debería comunicar cualquier imprevisto que suponga un encarecimiento del coste y el consumidor debería aceptarlo para que lo puedan cobrar. Según explica Irache, algunas empresas establecen en el presupuesto inicial un porcentaje "variable" por "imprevistos" que, "con frecuencia", se acaba cobrando "aunque no siempre se justifique con el rigor debido".

Por otro lado, Irache ha aconsejado fijar en el contrato una fecha de inicio y de finalización de las reformas, así como una penalización por la demora que se pueda producir respecto a la fecha fijada.

Otra queja muy habitual por reformas es "la deficiente calidad o terminación de los trabajos". "Para evitar malentendidos, lo mejor es concretar al máximo las reformas, si es posible, aportando en el contrato descripciones y elementos gráficos que plasmen el resultado final encargado. Cuanto más detallada sea esta descripción, más posibilidades habrá de reclamar posteriormente posibles incumplimientos", ha indicado la asociación.

Otro elemento importante es determinar en el contrato la forma de pago para que quede claro de qué manera y cuándo se van a efectuar los abonos. En algunos casos se opta por pagar ciertas cantidades o porcentajes del presupuesto en varios pagos: al firmar el contrato, al comenzar la obra, al acabar una parte, al finalizar... "Esto permite que el consumidor sólo tenga que pagar ciertas partidas cuando ya han concluido los trabajos y asegurarse que la empresa no le deja con la reforma sin concluir una vez que ya tiene el dinero en su cuenta", ha señalado.

Si se detectan fallos en la obra es importante comunicarlos por escrito a la empresa encargada del trabajo "lo antes posible". También puede venir bien sacar fotografías o cualquier otro elemento "que atestigüe estos errores". Además, siempre hay que conservar contrato y facturas de los trabajos realizados.

También es importante informarse de las licencias o permisos urbanísticos necesarios para llevar a cabo cualquier reforma. Por otro lado, es aconsejable informar al resto de vecinos sobre ellas. Conviene asegurarse de que las obras no afectan a elementos comunes del edificio y preguntar por si hay horarios fijados para las obras en el edificio.

Igualmente, es recomendable asesorarse si la reforma puede estar sujeta a subvenciones o ayudas de algún tipo, así como desgravaciones o impuestos reducidos, "ya que pueden suponer un importante abaratamiento del coste final".