El 63% de las empresas navarras considera estratégica la transformación digital para mejorar en competitividad

PAMPLONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

En 63% de las empresas de Navarra considera importante y estratégica la transformación digital para mejorar su competitividad y posicionamiento en el mercado, según el informe 'Necesidades de las empresas navarras y proyectos tractores', elaborado por la Confederación Empresarial Navarra (CEN), con la colaboración y aportaciones de empresas, asociaciones, y expertos de empresas tecnológicas.

El estudio responde a dos objetivos. Por un lado, conocer la realidad de las empresas navarras en materia de transformación digital para dibujar una hoja de ruta que facilite una rápida adaptación tecnológica que mejore la competitividad de las empresas logrando la completa transformación; y por otro, definir una serie de proyectos tractores para impulsar el sector TIC en Navarra mediante la colaboración público-privada.

En la presentación del estudio, además del presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, han participado el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Cigudosa; el secretario general de CEN, Carlos Fernández Valdivielso; la directora general de Industria Energía y Proyectos Estratégicos de la S3 del Gobierno de NAvarra, Uxue Itoiz; y miembros de los grupos de expertos que han colaborado en el Informe como Microsoft Ibérica; Telefónica España; Vodafone España; Oracle ibérica; Cisco Systems Spain; Biko2; Larraby Electrónica; Consultoría y comunicaciones de Navarra; Helphone; Computadores Navarra; CaixaBank; Anteral; Thomson Reuters Aranzadi; ATANA; ASUNA; ANET; AEMINA; ANTRV; ALINAR; APMEN; Asociación de Comerciantes de Navarra y EFAN.

El presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, ha destacado que "estamos viviendo un momento histórico de digitalización acelerada que avanza de forma imparable en el marco de un cambio de modelo económico y empresarial". Ante esta situación, ha incidido en que en un alto porcentaje las empresas navarras son conscientes de la importancia de la transformación digital y se están preparando para abordarla. "Pero es trabajo de todos apoyar en este proceso, por lo que se requiere de la coordinación y trabajo de todos los agentes navarros, así como de una colaboración fluida público-privada", ha señalado Sucunza.

En su intervención, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, ha valorado el informe presentado por la CEN, destacando "la importancia de la colaboración público-privada para ofrecer iniciativas conjuntas que contribuyan a fortalecer el tejido empresarial de Navarra en materia digital". En este sentido, ha resaltado la importancia de que todas "las empresas navarras vean la digitalización como una oportunidad para mejorar su competitividad y competir a nivel internacional".

El informe presentado se estructura en dos bloques conforme a los objetivos que persigue. La primera parte, 'Situación y necesidades de las empresas navarras', aborda la realidad de las empresas navarras a través de una encuesta contestada por 1.028 empresas y 18 asociaciones empresariales. Además, en el contraste de la información recibida y en su análisis, han intervenido 29 expertos de 27 empresas tecnológicas.

Respecto a la situación en Navarra, un 63% de las empresas considera importante y estratégica la transformación digital para mejorar su competitividad y posicionamiento en el mercado. Sin embargo, este dato contrasta con que el 50% afirma desconocer su alcance por lo que todavía existe gran margen de mejora respecto a la información y soporte que se debe dar para apoyar en la transformación digital en las empresas navarras.

Además, el 41% de las compañías y profesionales autónomos aseguran tener un nivel bajo de transformación digital, frente al 37% que considera tener un nivel medio y el 8% que lo considera alto. Como razones para no avanzar en transformación digital, las empresas navarras alegan, en un 31,4% de los casos, la falta de tiempo y en un 30,1%, el desconocimiento sobre cómo hacerlo. Asimismo, también aluden a la inversión económica o la falta de personal como razones "para no dar el paso". El 78% confirma que no disponen de personal técnico o con "capacidades" para abordar procesos de transformación digital.

El informe evidencia que el nivel de digitalización es proporcional al tamaño de la empresa. Así, los colectivos de autónomos y micropymes son los que más ayuda necesitan.

Por otro lado, respecto a las áreas que las empresas ya están trabajando, destaca que el 46,5% de las empresas indica tener cubierta la parte básica de presencia en internet, con página web y redes sociales. El 31% ya están trabajando en la cultura empresarial, concienciando a sus equipos directivos sobre la importancia de los procesos de transformación digital; el 23,6%, aborda la ciberseguridad y el 22,4%, ha implantado el teletrabajo.

De forma complementaria, en este primer bloque del análisis se incluye un listado con las 16 necesidades prioritarias identificadas para las empresas navarras, destacando en los cinco primeros puestos las siguientes: necesidad de un buen análisis de empresa y de la competencia para poder crecer; contar con información y bases de datos bien estructuradas; realizar formación en materia de digitalización para empleados y directivos; ciberseguridad, y ayudas de financiación.

Con el diagnóstico realizado, el informe incluye cuatro acciones que CEN realizará para dar respuesta a las principales necesidades detectadas.

En el segundo bloque del informe se identifican proyectos colaborativos y 'tractores' dirigidos al Gobierno de Navarra que sirvan para impulsar el sector TIC local y mejorar la digitalización de Navarra, con una colaboración público-privada. En este ámbito, tras un análisis en el que han participado 33 expertos procedentes de 29 empresas tecnológicas, se han seleccionado los siguientes cinco proyectos: Digitalización y Automatización de los procesos administrativos del ciudadano; Ciudadano 360º; Telemedicina para atención primaria; Observatorio de IA, Aplicación de la IA en educación. Talent IA. Generación y retención del talento asistido por IA.