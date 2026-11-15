El 69% de los consumidores pide "más claridad y transparencia" a los bancos

Archivo - Documentación para la firma de una hipoteca. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 69% de los clientes demandan a sus bancos "mayor transparencia y claridad" a la hora de ofrecer sus diferentes productos, según indica una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. La importancia de estos aspectos ha subido quince puntos en los últimos cuatro años.

Otras peticiones de los ciudadanos a las entidades financieras son el trato cercano (49%), las pocas comisiones (45%), la rentabilidad de lo invertido (36%) y que presten dinero (14%). La valoración del trato cercano destaca entre los entrevistados con más de 65 años (63%). Las pocas comisiones cuentan con una proporción alta entre los adultos de 46 a 65 años, respecto al resto (58%), así como que den rentabilidad al dinero, valorado por el 49% de ellos.

En un comunicado, Irache ha afirmado que la demanda de una mayor claridad y transparencia "tiene que ver con la dificultad de los consumidores para entender los productos que les ofrece el banco". El 50% de los encuestados creen que el banco no da la suficiente información sobre sus productos y admiten que no los comprenden. Aunque esta incomprensión se da en todas las edades, es aún mayor entre las personas de 30 a 45 años.

Los datos de la encuesta "indican la necesidad de un cambio profundo en el funcionamiento del sector bancario, especialmente en su trato al consumidor". Irache ha destacado la necesidad de que los bancos "se esfuercen por hacer comprensibles los productos que ofrecen al ciudadano de a pie, más allá de cumplir la simple legalidad formal". Para ello, "es necesario adaptar el lenguaje bancario, difícilmente comprensible para los que no se mueven en el sector, a unas formas de expresión que garanticen que el consumidor entienda en qué consiste el producto, qué le ofrece y también los riesgos a los que se expone".

CRÉDITOS ABUSIVOS Y REVOLVING

La asociación ha recibido a "numerosas personas" porque "no entienden el préstamo que han suscrito con el banco, las condiciones o los intereses que tendrán que pagar". En ocasiones, los consumidores "creen que han contratado un préstamo personal ordinario para financiar una compra y en realidad han suscrito un crédito revolving que, a largo plazo, les supone endeudarse y tener que pagar más dinero".

Otro problema por el que han acudido muchas personas es que se les ha dado de alta una tarjeta "que no han solicitado, que nunca han utilizado y por la que llevan años pagando una comisión". También para que se les explique las condiciones del préstamo, "ya que admiten que no las han entendido bien".

Más allá de la necesidad de una mayor transparencia y pedagogía de los bancos, Irache destaca que el consumidor "debe pedir todas las condiciones por escrito y que se las expliquen; tomarse unos días para leerlas y tratar de comprenderlas en su totalidad; preguntar al banco las dudas que le surjan" y "solo firmar cuando esté seguro de que comprende qué significa el producto, qué le ofrece y qué riesgos asume al suscribirlo".