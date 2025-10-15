El 8,22% del personal de la Administración Foral ha secundado la jornada de huelga

Archivo - Fachada del Palacio de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

A falta de contabilizar los datos del Servicio Navarro de Salud y el turno de tarde, 1.310 empleados se han sumado a los paros

PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 8,22% del personal de la Administración Foral ha secundado este miércoles la huelga convocada en Navarra, según datos provisionales aportados por la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Navarra, a falta de consolidar los datos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O).

De las 18.056 empleados no sanitarios del Gobierno de Navarra, 2.120, el 11,74%, debían atender los servicios mínimos. De los 15.936 restantes han apoyado los paros 1.310 personas, lo que supone el 8,22%, ha indicado en un comunicado el Ejecutivo foral.

La información se actualizará una vez se cuente con los datos consolidados del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), así como con los referentes a los turnos de tarde. Los datos aportados responden al personal que ha secundado los paros parciales o la huelga general en cualquiera de las modalidades propuestas por las organizaciones sindicales convocantes.