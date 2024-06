Esparza dice que UPN es "la única alternativa a Chivite" y el PSN se ve avalado por su victoria en las europeas

PAMPLONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado este lunes que "la única alternativa a María Chivite y a EH Bildu" en Navarra es UPN, mientras que el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha defendido que el resultado de las elecciones europeas del domingo, donde los socialistas fueron primera fuerza en la Comunidad, "avala el camino emprendido por el PSN de liderar el espacio progresista en Navarra".

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, Javier Esparza ha considerado que "hay un castigo claro a las políticas del PSOE y del PSN, porque hacen políticas radicales, y hay un castigo que seguramente es menos importante de lo que a nosotros nos hubiera gustado".

Esparza ha indicado que "hay que felicitar al Partido Popular porque es la formación política que ha ganado las elecciones europeas" en España y ha destacado que el PSOE en Navarra "ha perdido 20.000 votos, por lo que querer contarnos que esto es avalar las políticas de María Chivite no se lo cree nadie". "Con todo, el resultado se nos hace escaso, nos habría gustado que hubiesen perdido más", ha indicado.

A continuación, ha señalado que "el PP ha estado por debajo de la expectativa en Navarra". Según ha afirmado, en las elecciones forales UPN obtuvo 92.000 votos y el PP, 24.000. En estas elecciones europeas, los 'populares' han sumado 72.000 papeletas. "Hay unos 48.000 votos de votantes de UPN que se han prestado al PP. Estos son los datos objetivos", ha afirmado.

Tras ello, ha cuestionado el planteamiento del Partido Popular de "querer trasladar la idea de que el PP es el referente del centro derecha". "El centro derecha se lleva aglutinando desde hace muchos años en torno a UPN, por eso tenemos 15 parlamentarios, por eso el PP tiene 3 parlamentarios", ha indicado.

Por ello, ha considerado que "hubiera estado bien por parte del Partido Popular haber dado las gracias a los votantes de UPN, que les han prestado el voto para la jornada de ayer, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer".

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "es un día para estar contentos para los socialistas navarros". "El Partido Socialista ha ganado las elecciones en Navarra y afianza el proyecto socialista en nuestra Comunidad. Somos la alternativa a las derechas, que no se le olvida a nadie porque nosotros lo tenemos muy claro y la ciudadanía navarra también", ha asegurado.

Además, ha indicado que "UPN, con la predicción de su presidenta, vuelve a fallar como futuróloga" y ha afirmado que no se ha cumplido "el mantra del castigo tras la moción de censura de Pamplona, el sorpaso que nos iba a dar Bildu por dejarle el espacio en la moción de censura".

Ramón Alzórriz ha asegurado que "el PSOE sigue fuerte, está fuerte y lidera el espacio progresista". "Una vez más, la ciudadanía navarra ha apoyado al Partido Socialista y UPN tendrá que volver al rincón de pensar, porque todo lo que dicen se va incumpliendo", ha afirmado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha destacado que la formación abertzale "ha conseguido los objetivos" que se había marcado para estas elecciones, entre ellos, que Pernando Barrena volviera a ser elegido eurodiputado y que la formación abertzale creciera en votos.

Además, después de que la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, manifestara que había que castigar las políticas de EH Bildu, Araiz ha señalado que "afortunadamente el domingo se volvió a revalidar el papel político que EH Bildu está jugando en esta Comunidad, el papel político determinante que tenemos a la hora de definir políticas progresistas y de izquierdas en esta Comunidad". "Afortunadamente, no se han cumplido los vaticinios de la presidenta de UPN, partido político que no ha sido ni siquiera capaz de presentarse en estas elecciones y, desde luego, el conjunto de los y las votantes han sido mucho más sabios que los deseos de la señora Ibarrola. EH Bildu ha salido fortalecida", ha indicado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha valorado que la coalición CEUS, donde se integra Geroa Bai con el PNV y Coalición Canaria, haya mantenido su escaño en el Parlamento Europeo, "un escaño que durante muchos años ha sido la forma de transmitir aquellas demandas y aquellos intereses que desde Navarra se le iban transmitiendo al conjunto del Parlamento Europeo". "Estamos satisfechos por tener esa herramienta", ha indicado.

Sobre el descenso de apoyos para Geroa Bai, que ha pasado de un 7,99% de voto en 2019 al 3,16% este domingo, Azcona ha afirmado que estas europeas "eran difíciles para Geroa Bai". "Aquellas elecciones que trascienden del marco navarro siempre son difíciles, pero estamos satisfechos de haber colaborado a que la voz de Navarra pueda estar en el conjunto de Europa", ha indicado.

Por otro lado, Pablo Azcona ha mostrado su "preocupación por el avance importante de la ultraderecha en la conformación de este Parlamento Europeo".

El portavoz del PPN, Javier García, se ha mostrado "contento" con el resultado tanto en el ámbito nacional como en Navarra. En el caso de la Comunidad foral, ha destacado que "hemos sido el partido que más ha subido en porcentaje de voto y en votos con respecto a las últimas elecciones europeas, aun reduciéndose el porcentaje de participación".

García ha indicado que "en las elecciones generales fuimos la tercera fuerza en Navarra y ahora somos la segunda fuerza, una tendencia muy positiva la que nos han dado eso más de 72.000 navarros que han confiado en las siglas del PP". "Estamos subiendo ante una bajada del Partido Socialista, lo que demuestra claramente la tendencia al alza del PP", ha resaltado.

Preguntado sobre si el PP ha sabido aprovechar la ausencia de UPN en estos comicios para recibir voto regionalista, Javier García ha respondido que "el votante no pertenece absolutamente a nadie, sino a cada uno de los ciudadanos, y lo único que puedo hacer es agradecer a los más de 72.000 navarros que dieron su confianza al PP". "Vamos a trabajar para que esos votantes sigan libremente dando su confianza en este partido y que nos tengan como partido de referencia. La suma de UPN y PP en las elecciones generales fue de 109.000 votos y en esta ocasión el PP ha obtenido 16.000 votos más que en las generales, pero hay un porcentaje de abstención del centro derecha importante que quizá nos hubiese impulsado a ser primera fuerza", ha indicado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Daniel López ha señalado que el espacio de la izquierda no nacionalista no ha obtenido "un buen resultado" y ha afirmado que, "una vez más, vemos que la incapacidad de concurrir juntos castiga al espacio de la izquierda, no solo por dividir el voto, sino por el hartazgo que estas situaciones generan en los votantes".

López ha indicado que los votantes "quieren unidad". "Hay que saber leerlo, hay que ser valientes y empezar a trabajar por eso". "Nosotros siempre hemos defendido el modelo de Contigo-Zurekin como modelo de éxito y emplazamos a todas las fuerzas de izquierdas no nacionalistas, en Madrid sobre todo, a que empiecen a trabajar en esta línea, que se centren en lo que nos une y no en aquello que nos diferencia", ha indicado.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha valorado que su formación "ha duplicado el número de eurodiputados y en Europa se va a notar un cambio importante, ya que la derecha se ha impuesto". "Incluso Francia va a convocar nuevas elecciones. Sánchez, a pesar de su derrota y la de sus socios, no seguirá el ejemplo del señor Macron -presidente francés, que ha convocado elecciones legislativas-", ha indicado.

Nosti ha agradecido la "confianza a los votantes de Vox de toda España y en particular a los de Navarra, donde hemos tenido un crecimiento de 2,42 puntos, consiguiendo el 6,63% de los votos y ahora somos la cuarta fuerza de Navarra con 17.000 votos".