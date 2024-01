Abaurrea prevé contar con un proyecto de Presupuestos para Pamplona "ya definitivo" en el mes de marzo

Afirma que será un proyecto "expansivo", que recogerá "aquellos proyectos que han estado bloqueados"



PAMPLONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que "estamos trabajando para que podamos disponer para el mes de marzo del Presupuesto ya definitivo".

Así lo ha indicado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación, tras una rueda de prensa. Según ha indicado, "estamos ahora mismo con presupuestos prorrogados" porque el anterior equipo de gobierno "no presentó proyecto de Presupuestos, que es lo habitual". "Lo de este año es algo absolutamente extraordinario. Yo diría que no sé si se había producido años anteriores, es decir, lo habitual es que un gobierno, aunque no cuente con respaldo, presente el proyecto de Presupuestos, de tal manera que después se negocia y si hay capacidad de sacarlos adelante se aprueban en tiempo y forma y entran en vigor a partir del 1 de enero del año siguiente", ha manifestado.

Ahora, según ha dicho, "hay un proceso de aprobación automática, la ley exige que se prorroguen a partir del 1 de enero" y después realizan las modificaciones, "que necesariamente se trabajan con la oposición". "Estamos recabando todos los datos, lo que llamaríamos los parámetros básicos de un presupuesto, para saber exactamente en qué cifras nos movemos, totales, cuáles son los gastos corrientes actualizados. Hay que tener en cuenta que algunos son relativamente previsibles y otros no tanto y que además hay algunas cuestiones variables como la energía y algunas otras que están variando desgraciadamente al alza de manera persistente y a veces imprevisible", ha apuntado.

Ha añadido Abaurrea que ya se ha solicitado a las áreas "que nos vayan aportando los datos correspondientes de las líneas que pueden ser más variables". "Tenemos que ir viendo todas las ejecuciones, todos los compromisos de inversión en marcha y los que podamos incorporar", ha explicado.

Según ha manifestado, los Presupuestos son "otra de las grandes prioridades, por no decir la primera", ya que "la ciudad necesita presupuestos". "Vamos a hacer un proyecto de Presupuestos expansivo, va a ser un proyecto de Presupuestos que recoja aquellos proyectos que han estado bloqueados para ponerlos definitivamente en marcha y también, lógicamente, algunos otros proyectos que podamos ir definiendo", ha subrayado.