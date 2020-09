Abierta la convocatoria para solicitar las becas para prácticas internacionales en el curso 2020/2021

PAMPLONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, ha puesto en marcha una nueva edición del programa Becas Navarra Prácticas Internacionales, para realizar prácticas formativas en países extracomunitarios, con una dotación presupuestaria de 175.500 euros. Las personas interesadas pueden solicitar las becas hasta el próximo 16 de noviembre.

La iniciativa, puesta en marcha en 2012, se enmarca en el Plan Internacional de Navarra PIN 3 y busca que personas recién tituladas realicen prácticas en el extranjero con el fin de mejorar sus competencias profesionales y ahonden en el trabajo en grupos internacionales multidisciplinares, para favorecer su transición del sistema educativo a la vida laboral.

Además, se pretende que su formación revierta a posteriori en la internacionalización de las empresas navarras. De hecho, varias becas concedidas en ediciones anteriores tienen como destino las sedes de empresas navarras implantadas en otros países.

Desde 2012, un total de 231 personas han completado su formación y se han iniciado en muchos casos en el mundo profesional a través de esta iniciativa. Los países a los que más personas se han trasladado en el marco de estas prácticas internacionales han sido Estados Unidos (52 personas), China (25), México (14), Argentina (10) e India (11).

Para acceder a estas ayudas, las personas solicitantes deberán tener vinculación con Navarra, poseer una titulación universitaria, no haber recibido una beca similar, no haber cotizado más de 183 días en los grupos 1 y 2 de la Seguridad Social y no haber renunciado anteriormente a una beca de este programa.

Además, para optar a la beca deberán haberse preinscrito en el plan formativo para prácticas en el extranjero online que imparten tanto la Universidad Pública de Navarra como la Universidad de Navarra, independientemente de dónde se haya obtenido el título, y haber sido seleccionada por una entidad para realizar prácticas, ha explicado el Ejecutivo foral en una nota.

Las prácticas que vayan a realizar en el extranjero pueden conseguirlas por medios propios o a través de las ofertas que realicen las entidades colaboradoras: Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pública de Navarra o el Career Services de la Universidad de Navarra. Las personas interesadas en completar su formación con prácticas en otros países pueden ponerse en contacto con estas dos entidades para buscar posibles opciones.

Las estancias en el país extracomunitario elegido tendrán una duración mínima de 6 meses. Ése será, además, el periodo máximo cubierto por las becas. El importe de la beca varía según el país de destino, y oscila entre los 3.920 euros para prácticas en Marruecos y 9.840 para prácticas en Japón. La cuantía servirá para cubrir gastos de estancia, viaje, visados y un seguro obligatorio, de accidentes, viajes, asistencia sanitaria y responsabilidad civil.

Para la concesión de las becas se tendrá en cuenta el expediente académico (con un máximo de 30 puntos asignados de forma proporcional a la nota obtenida); y la adecuación de las prácticas que se vayan a realizar al perfil profesional de la persona solicitante (con hasta 60 puntos). Además, se otorgarán 10 puntos por realizar la práctica en sedes localizadas en países extracomunitarios de empresas navarras.

Las solicitudes deberán presentarse, preferentemente, a través de la ficha del Catálogo de Trámites del Portal de la web del Gobierno de Navarra. No obstante, también podrá hacerse de forma presencial en los lugares previsto por la ley. En cualquier caso, las solicitudes deberán ser revisadas previamente por las entidades colaboradoras para garantizar que se ajustan a los requisitos exigidos.