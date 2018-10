Abierta a todo tipo de tráfico la red principal de carreteras de Navarra

Publicado 28/02/2018 16:05:53 CET

La red principal de carreteras de Navarra ha recuperado la normalidad tras la intensa nevada de este miércoles en la Comunidad foral y, desde las 12,45 horas, están abiertas a todo tipo de tráfico la A-15, A-1 y N-121-A de conexión con Gipuzkoa, y la AP-15 y AP-68, en el sur.

La última previsión meteorológica alerta de una situación de alto riesgo, entre las 12 y las 18 horas, cuando, con el ascenso de la cota de nieve, llegue aire cálido que podría provocar precipitaciones en forma de cristales de hielo y lluvia engelante dando lugar a heladas moderadas instantáneas. Este riego es más elevado en la comarca de Estella, en los valles de nordeste y en entorno de Tudela, aunque también podría darse en toda la Comunidad foral. A partir del mediodía, la cota de nieve asciende hasta los 900-1000 metros y sobre las 18 horas se esperan lluvias generalizadas.

Hasta el momento, no se han producido incidentes de gravedad en las carreteras producto del temporal. Cabe mencionar, el hundimiento, en Buñuel, por el peso de la nieve, de la cubierta de un aparcamiento de una carpa municipal para el uso de aparcamiento. Han quedado atrapados una treintena de coches, sin que se hayan registrado heridos.

Por su parte, la Policía Foral ha atendido desde la media noche y hasta las 12.30 horas de este miércoles un total de 16 accidentes de tráfico, que no han causado personas heridas.

La situación meteorológica ha afectado al inicio de la actividad escolar en algunos centros, pero no se ha producido un cierre generalizado tal y como se ha difundido por las redes sociales a primera hora, información desmentida por el Departamento de Educación.

El propio Departamento ha informado, del cierre de 13 centros educativos por la imposibilidad de acceso del alumnado o bien del equipo docente: Arroniz, Erro, Dicastillo, IES Mendillorri, Escuela Politécnica de Pamplona, Obanos, Oteiza, Jauntsaras, Abarzuza, Sartaguda, Olite, Larraga y Zurgarramurdi.

En el ámbito sanitario, en Atención Primaria, en líneas generales no ha habido incidencias reseñables en cuanto a la atención que se presta a la ciudadanía. Los equipos han podido reorganizarse para prestar la atención ante la ausencia de algunos profesionales y, en aquellos casos que ha sido necesario, se ha reasignado a los pacientes en otros cupos. En algún consultorio como el de Salinas los profesionales no han podido acceder. No obstante, han permanecido en contacto permanente con el 112 para, en caso de cualquier aviso, acceder a los pueblos del Valle de Guesalaz.

En cuando a atención especializada, desde el Departamento de Salud se informa a la ciudadanía que la situación generada por el temporal se considera fuerza mayor, por lo que las personas que se encuentren con imposibilidad para acudir a consulta por este motivo, conservan los plazos y derechos de la ley de garantías. Pueden contactar con los servicios de admisión de los centros sanitarios para que se proceda a programar una nueva cita tan pronto como sea posible, ha indicado el Gobierno.

Por su parte, el Servicio de Protección Civil ha gestionado 83 incidentes relacionados con la nieve. De ellos, un 40% han sido accidentes viales sin heridos, mayoritariamente salidas de vía con golpes en la chapa. Otro 23% corresponden a avisos de coches atascados y otro 7% a camiones en la misma situación. Finalmente un 30% solicitaban quitanieves.