Abierto hasta el 14 de octubre el plazo de presentación a los dos concursos del Festival de cine Opera Prima de Tudela

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hasta el 14 de octubre está abierto el plazo de presentación de trabajos para el 9º Concurso de Cortometrajes 'Opera2' y el 2º Concurso de Cortometrajes Opera 2 'Clean Living: pequeñas historias que cuidan el mundo', que se organizan dentro del Festival de cine Opera Prima de Tudela.

El certamen 'Opera2' cuenta con dos categorías: joven (de 12 a 30 años) y general (mayores de 18 años) y va destinado a personas que estudian, hayan nacido o residan en la Ribera de Navarra.

Los premios son los siguientes: Premio categoría general, 400 euros; Premio categoría joven, 400 euros; Premio del público, 400 euros.

Los cortos deberán ser originales e inéditos y su duración máxima es de 3 minutos, incluidos los títulos de crédito si los hubiere. Además, deben estar grabados en la máxima resolución y calidad posibles. El formato final de entrega será MP4.

Por su parte, el 2º Concurso de Cortometrajes Opera 2 'Clean Living: pequeñas historias que cuidan el mundo' va dirigido a cursos de 5º y 6º de Primaria de los centros educativos de Tudela.

En este caso, la duración máxima de los trabajos es de dos minutos y las historias deben mostrar "cómo los pequeños gestos diarios -como cuidar el agua, respetar a los demás, mantener limpio el entorno o ayudar a alguien que lo necesita- pueden transformar el mundo".

Este concurso cuenta con 2.000 euros de premio, que aporta la empresa Sofidel y que se repartirá a partes iguales entre los colegios participantes, independientemente del número de cortos presentados.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones deben realizarse a través de la web del concurso https://festivalopera2.weebly.com/, rellenando online el formulario de inscripción y enviando el cortometraje a través de Wetransfer o similar a la dirección: festivalopera2@gmail.com. En esta misma página web se pueden encontrar las bases y toda la información de los concursos.

Los cortos finalistas de ambos concursos, que cuentan con el apoyo económico de la empresa Sofidel, serán proyectados en el Cine Moncayo durante los actos previos del Festival de este año y los ganadores se podrán ver en la gala de clausura de Opera Prima.