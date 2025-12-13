Abierto el plazo de inscripción en los talleres de formación y empleo de 2026 del SNE

PAMPLONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) ha aprobado una subvención de 4.094.844 euros para impartir un total de 21 talleres de formación y empleo en distintas zonas de Navarra. De ellos uno se desarrollará en la zona de Santesteban; otro en la zona de Estella-Lizarra; dos en la zona de Tafalla; ocho en la de Pamplona y nueve en la zona de Tudela. El SNE-NL estima que 272 personas podrán verse beneficiaras de esta formación que les garantiza un contrato de formación en alternancia durante toda la duración del taller.

Estos talleres están dirigidos a personas desempleadas y ocupadas inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo. En el caso de las personas ocupadas, además, deberán encontrarse en situación de empleo precario. Ya se ha abierto el plazo de inscripción para los talleres en las agencias de empleo y a través de la web del SNE-NL.

Las localidades concretas de impartición son Pamplona, Tudela, Tafalla, Santesteban, Fitero, Cintruénigo, Arguedas, Ablitas, Villava, Corella, Arizala, Cabanillas, Villafranca, Orkoien, Berriozar y Sarriguren, informa el Ejecutivo foral en un comunicado.

Los talleres de formación y empleo buscan "atender la mejora de la empleabilidad de aquellas personas en situación de vulnerabilidad, proporcionándoles la formación y experiencia necesarias para incorporarse al empleo o mejorar el empleo con las mayores garantías".

Estos programas tienen una fase de formación técnica y transversal que se alterna y compatibiliza con la práctica profesional en obras o servicios de utilidad pública o de interés social que posibilitan al alumnado la realización de un trabajo efectivo. La obras o servicios de utilidad pública o de interés social a desarrollar van dirigidos a ámbitos muy diversos: desde jardinería, limpieza o pintura hasta carpintería, comercio o servicios administrativos básicos pasando por electricidad, trabajos forestales o atención sociosanitaria.

La entidad beneficiaria suscribirá un contrato de formación en alternancia con el alumnado que estará contratado a jornada completa. La jornada será la suma del tiempo de trabajo efectivo y el tiempo de formación. El tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 65% de la jornada. Todos los proyectos garantizan un porcentaje mínimo de inserción laboral entre las personas que permanezcan en el taller de formación y empleo, al menos, un 50% de la duración del mismo.

Los talleres de formación y empleo son programas públicos de empleo-formación, de entre tres y nueves meses, promovidos por entidades locales o entidades sin ánimo de lucro y dirigidos a mejorar la empleabilidad e inserción de las personas participantes a través de su formación en alternancia con el trabajo efectivo en obras o servicios de utilidad pública o de interés social.