El abogado de Maquirriain pide su absolución y afirma que "no sabía del destino del dinero" que entregó en Sevilla

El letrado ha asegurado que "lo único acreditado" es que el dinero "se entregó a quien lo había pedido"

PAMPLONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El abogado del exdirector de la Fundación Osasuna Diego Maquirriain ha pedido la absolución de su cliente y ha asegurado que "no sabía del destino" de los 400.000 euros que, en mayo de 2014, entregó en Sevilla al entonces gerente del club, Ángel Vizcay, y al directivo Jesús Peralta.

En su intervención para exponer sus conclusiones finales en el juicio del denominado caso Osasuna, el letrado de Maquirriain ha solicitado una sentencia absolutoria para su cliente y ha asegurado que "no ha quedado acreditada ninguna acción punible". En caso contrario, ha pedido que "se tenga en cuenta su relato veraz y sincero desde el primero momento y que nunca ha cambiado", así como que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas "dado el enorme trastorno personal y económico que la dilación ha tenido" sobre el exdirector de la Fundación Osasuna.

El letrado ha pedido "una sentencia justa que ponga lo ocurrido en derecho y ponga fin a la enorme e injusta pena de banquillo, exposición pública y mediática que mi cliente ha sufrido durante estos largos años".

El abogado ha asegurado que "se ha probado todo lo afirmado por esta defensa" que es que "Maquirriain no sabía del destino del dinero" que entregó en Sevilla a Ángel Vizcay y Jesús Peralta, "más allá de gastos urgentes del club", y ha asegurado que "nadie lo sabe hasta la fecha". "No me explico que, siendo cierto para las acusaciones todo lo que dice Vizcay, no sea creído sólo en este punto tan nimio sobre si sabía o no el destino del dinero solicitado para pagos urgentes", ha criticado.

El letrado ha insistido en que Maquirriain "a instancias del gerente del club" y "sin más detalles que tratarse de pagos urgentes", recibe la instrucción de recoger ese dinero que "deberá ser entregado con las firmas de Archanco y Peralta y entregarlo urgentemente en Sevilla".

En su exposición de las conclusiones finales, ha relatado que el informe de las acusaciones "puso en contexto la dificultad y encrespamiento" de Osasuna durante las temporadas 2012-13 y 2013-14 y que la situación económica del club "era más que delicada" y también para la Fundación Osasuna que entonces dirigía Maquirriain. En este sentido, ha resaltado que su cliente no tenía "poder decisorio porque las decisiones de gobierno las toma el Patronato y las operativas el propio Club Atlético Osasuna".

Igualmente, ha destacado el "alto grado de endeudamiento de la Fundación con el club que hacía que los resultados de la Fundación crecían en positivo" en el apartado de patrocinios "mientras que la deuda se mantenía". "En este contexto y con las tensiones propias del mismo", ha continuado el letrado, "el clima laboral tampoco era nada sencillo y las decisiones o mandatos no parecía oportuno discutirlos, existiendo un secretismo en la organización". "No se preguntaba mucho por si acaso", ha aseverado.

En este contexto ha enmarcado el mandato de Diego Maquirrain que, ha destacado, "dirigía eficazmente la fundación, que crecía año tras año en patrocinio" y que "se ve despedido y públicamente escarnecido por el inicio de esta causa con el paradigmático 'si algo falta alguien se lo ha quedado'". "De la fundación nunca ha faltado nada y lo que se prestó fue por instrucciones del club, y se devolvió", ha remarcado.

El abogado ha criticado que su cliente se ha visto "investigado por varios delitos, investigado su patrimonio empresarial y familiar, fue embargado en sus bienes y fue acusado". Al respecto, ha considerado que "no es fácil saber" de qué ha sido acusado porque "es tan variada y dispar que no tiene fácil la sala concretarla".

En este sentido, ha opinado que "la sala debió dividirse desde el principio" para separar "la corrupción deportiva, tema estrella" de los posibles delitos de los directivos contra el patrimonio social y/o falsedades contables.

Sobre la acusación de apropiación indebida, ha asegurado que "fue inexistente por entregar el dinero ocho horas después de su recepción". El abogado ha criticado que a su defendido "se le acusa de dar, corromper, y por otro de coger, de apropiación". "Un viaje como mero transporte de un bien legal se convierte en una triple y dispar acusación; todas deberán probarse sin lugar a dudas racionales", ha subrayado.

Respecto a la acusación de Osasuna de apropiación indebida, el letrado ha considerado "chocante" está acusación y ha destacado que "lo único acreditado" es que los 400.000 euros que llevó a Sevilla "se entregaron a quien lo había pedido cerrando el ciclo a cualquier apropiación". Maquirriain "no participa en la extracción de ningún dinero porque no puede, no tiene firma" sino que "le es contado y entregado por La Caixa y a su vez lo entrega a quien se lo había pedido", ha insistido. Por ello, ha anunciado que pedirá la imposición de costas a la acusación particular por "mala fe".

Igualmente, ha señalado que "los informe patrimoniales de Hacienda no acreditan nada con las fechas de los hechos", mientras que, referido a su incremento patrimonial, el informe pericial "refleja un incremento de los años 2009 a 2014 de forma global y referido a multitud de cuestiones económicas propias que nada tienen que ver con el importe reclamado e imputado en mayo de 2014".

El letrado de Maquirriain ha reprochado "falta de rigor y de prueba" a la acusación particular, y ha considerado que "sólo pretende aparentar un delito en quien se sabe que no lo cometió para recuperar un dinero que sabe que Diego Maquirrian no se llevó".

En cuanto a la presunta corrupción deportiva, ha señalado que "se puede ver la comisión de los presuntos hechos" con la victoria al Betis en Valladolid y la victoria de Osasuna al Betis en Pamplona y, sin embargo, "nadie vio nada y nadie dijo nada al día siguiente ni nunca". "Si nadie sabe nada de nada y nadie dice nada es muy difícil que la gente mire para otro lado, es que igual no hay nada", ha afirmado.