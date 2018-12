Actos culturales y deportivos cierran el viaje de la delegación navarra a Argentina

Publicado 10/12/2018 14:10:28 CET

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha protagonizado diversos actos protocolarios en Rosario con los que ha concluido su viaje institucional a Argentina, durante el que ha mantenido reuniones con autoridades de las dos ciudades que ha visitado, la capital del país, Buenos Aires, y Rosario, se ha reunido con representantes del mundo empresarial argentino y ha participado en los encuentros de la colectividad navarra celebrados en ambas ciudades.

Barkos ha valorado muy positivamente el viaje que, según ha indicado, "ha permitido explorar nuevas vías de actuación en materia de energías renovables a través de los contactos económicos e institucionales que hemos mantenido estos días".

Asimismo, ha señalado que ha sido "un verdadero placer" conocer de primera mano la presencia de la ciudadanía navarra en este país y asistir al encuentro de las colectividades navarras en Rosario. "Me he encontrado con personas admirables y me llevo en el recuerdo un conjunto de imágenes, de emociones y de afectos imborrables", ha agregado.

Actos culturales y deportivos sirvieron para despedir a la delegación navarra. Así, en la jornada del sábado, 8 de diciembre, la comitiva presenció, en el auditorio Centro Cultural Parque España, la actuación de los grupos de dantzaris de los cuatro centros navarros argentinos: Rosario, Buenos Aires, Mendoza y Bolívar.

A petición de los centros navarros, desde 1992, el Gobierno de Navarra ha ayudado a la ampliación y actualización del repertorio de bailes de los grupos de dantzas siguiendo las mismas pautas que las agrupaciones de la Comunidad foral, consiguiendo que todos ellos conozcan los mismos pasos y modos de manera que en sus actuaciones conjuntas forman un gran grupo artístico de más de cien componentes.

A tal fin se han realizado cursos de danza tradicional en distintos centros navarros de Argentina, a los que el Gobierno de Navarra ha aportado profesores de grupos de danzas navarros, así como ayudas para el traslado y estancia durante la semana de duración del curso, de algunos alumnos procedentes de los distintos centros. El último de estos cursos, dirigido por miembros del grupo Ortzadar, se realizó en febrero del presente año, recuperando así una práctica que había quedado suspendida desde 2011.

OFRENDA FLORAL A PABLO SARASATE

El domingo, última jornada de la estancia de Barkos en Argentina, comenzó con una ofrenda floral ante el monumento a Pablo Sarasate, situado en la calle Comunidad Foral de Navarra de Rosario.

La comitiva se trasladó posteriormente a Funes, localidad residencial de las afueras de Rosario donde el Centro Navarro tiene un predio o finca denominada '7 de Julio' que cuenta con zona social, piscina, campos de juego, espacio para asados y, desde 2005, con un frontón reglamentario, el frontón Reyno de Navarra, que fue financiado por el Gobierno foral y acoge competiciones oficiales de pelota y, de forma habitual, entrenamientos de la escuela de pelota y partidos aficionados.

EXHIBICIÓN PELOTAZALE

Barkos asistió a una exhibición protagonizada por pelotaris del centro, que mantienen la práctica de este deporte, muy ligada a la actividad de los centros navarros en América desde su fundación. El de Rosario, fundado en 1913 y que actualmente cuenta con 400 socios, de los cuales el 40% tiene menos de 25 años, contó con un trinquete hasta mediados de los años 50. Otros centros navarros en Argentina como el de Buenos Aires actualmente y el de Mar del Plata hasta su reciente desaparición, han tenido trinquetes en su sede.

De este modo, con el frontón Reyno de Navarra, el centro navarro de Rosario ha recuperado el deporte de la pelota para sus asociados presentes y futuros y lo utiliza para la celebración de partidos nacionales e internacionales, ya que es el único frontón de estas características con que cuenta Argentina, exceptuando su capital Buenos Aires.