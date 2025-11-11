Acuerdo para mejorar las indemnizaciones de las trabajadoras despedidas de ISS

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de la representación sindical ha ratificado la propuesta de ERE de la empresa ISS Facility Services que afecta a la plantilla de limpieza de esta empresa en BSH. Finalmente, 15 de las personas afectadas serán indemnizadas con 33 días por año trabajado con un tope de dos anualidades y tres trabajadoras serán recolocadas.

Así, los sindicatos firmantes "han conseguido mejorar las condiciones de salida de las trabajadoras afectadas", según ha señalado CCOO en una nota. Al pacto se han adherido los sindicatos CCOO, UGT y Solidari.

Las trabajadoras cobrarán la indemnización por despido el 1 de diciembre. Sin embargo, ante la posibilidad de que ISS genere puestos de trabajo vacantes, las trabajadoras mantendrán el vínculo con la empresa hasta el 31 de diciembre, fecha límite para posibles recolocaciones de las afectadas.

Por otro lado, las personas mayores de 55 años quedarán suscritas al convenio especial con la Seguridad Social para despidos colectivos.

Por último, en el caso de que la factoría de Esquiroz sea reindustrializada de nuevo, las personas afectadas por este ERE tendrán prioridad para ocupar los puestos de trabajos.