ADItech homenajea a las investigadoras del CIMA, Sandra Hervás y Begoña López, en su 'Científicas Ilustradas' de junio

PAMPLONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ilustración protagonista del mes de junio de 'Científicas Ilustradas' rinde homenaje a las científicas Sandra Hervás y Begoña López, ambas investigadoras de CIMA, agente del Sistema Navarro de I+D+i, SINAI, coordinado por ADItech. La primera de ellas investiga enfermedades crónicas y cáncer, y la segunda, enfermedades cardiovasculares.

'Científicas Ilustradas' es una iniciativa desarrollada por ADItech, con el apoyo del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital de Gobierno de Navarra. Persigue rendir homenaje a las mujeres científicas de Navarra, generar nuevos modelos sociales y fomentar vocaciones STEM. La ilustración, disponible en la web de ADItech, y que se podrá ver desde el próximo martes 7 en marquesinas y mupis de Pamplona y comarca, es una obra de la artista gráfica Alba Casanova y nace tras el diálogo entre las científicas y la ilustradora.

Sandra Hervás ha tratado de explicar a la artista "el papel tan importante que tienen las células T en el control de tumores y cómo se trabaja con ellas en el laboratorio", y Begoña López se ha centrado en la idea general de la actividad que desarrollan para poder dar respuesta a un problema de salud actual. Por su parte, la artista gráfica Alba Casanova ha destacado el "ejercicio comunicativo que hemos hecho ambas partes para entender dos formas tan distintas de hacer llegar un mensaje. Hemos hecho un esfuerzo de adaptación en campos muy distintos con el objetivo común de la divulgación científica y ha sido muy enriquecedor".

Begoña López Salazar es doctora en ciencias por la Universidad de Navarra, quién además recibió el Premio Extraordinario de Doctorado. Completó su formación con una estancia en los Laboratorios Zeptosens de Basilea, Suiza, para la puesta a punto de un microarray de detección de proteínas de alta sensibilidad. Actualmente es investigadora en la línea de Insuficiencia Cardíaca del Programa de Enfermedades Cardiovasculares del CIMA. Tiene más de 110 trabajos publicados en revistas científicas y ha participado en un total de 31 proyectos nacionales e internacionales, siendo la investigadora responsable en 10 de ellos.

Por su parte Sandra Hervás Stubbs también es doctora en Ciencias por la Universidad de Navarra. Realizó su formación postdoctoral en el Instituto Pasteur, en Francia. Actualmente es investigadora del Programa de Inmunología e Inmunoterapia del CIMA. Su actividad científica se ha centrado en el área de la inmunoterapia de las infecciones crónicas y el cáncer. Actualmente su línea de investigación está enfocada en mejorar la eficacia de la terapia celular con linfocitos T (incluyendo TILs, células CAR-T y TCR-T) para el tratamiento de los tumores sólidos.

Con su obra, la artista gráfica ha tratado de transmitir el "trabajo constante, la perseverancia, la aportación prácticamente invisibilizada que estas mujeres hacen a la ciencia día tras día desde sus laboratorios. Estas prácticas son algo que nos parece casi mágico, totalmente ajeno, pero de sus proyectos de investigación nos beneficiamos todas y todos de forma muy tangible cada día, ya que intervienen de forma definitiva en la vida muchísimas personas". Para plasmar esta idea Casanova se ha inspirado en la "ilusión" que las científicas ponen en su trabajo y, más allá de mostrar unos proyectos, "la ilustración parte del homenaje y agradecimiento hacia sus aportaciones científicas" afirma la artista.

Alba Casanova Fernández, nació en Vigo, pero vive en Valencia desde hace muchos años. Es licenciada en Bellas Artes por la UPV, tiene un master en arte y tecnología y es técnico superior en Artes Plásticas y Diseño e Integradora Social. Su obra personal como artista gira en torno a problemáticas como el feminismo, la diversidad, las crisis migratorias, los procesos democráticos o la consideración social de la enfermedad. Ha desarrollado su trabajo desde diferentes disciplinas culturales en Londres, Santiago de Chile y ahora Valencia. Como ilustradora freelance ha realizado trabajos para la Agencia Shackleton, Abanca, o Píkara Magazine, entre muchas otras. En los últimos años su producción se centra en el audiovisual, el collage y el dibujo y forma parte además del tándem Fenómena.

La artista ha querido destacar la importancia del proyecto 'Científicas Ilustradas' porque "necesitamos referentes para las nuevas generaciones. Necesitamos que se entienda que la evolución de la ciencia no es posible si no implicamos a la otra mitad de la población y sus visiones, que tenemos mucho que perder si las niñas de hoy en día no se integran en el sistema científico".

El proyecto 'Científicas Ilustradas' comenzó con motivo de la efeméride del 11 de febrero, 'Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia', y continua durante todo el año 2022. Cada mes se estrena una nueva ilustración, fruto del diálogo entre científicas del SINAI y artistas gráficas de toda España. Las ilustraciones se pueden ver en la web de ADItech y en marquesinas y mupis en las calles de Pamplona y comarca.